Gister werd de opvolger van de Samsung Galaxy S10 en grote concurrent van de iPhone officieel onthuld: de Samsung Galaxy S20. Deze smartphone is het nieuwe vlaggenschip van Samsung die het opneemt tegen de iPhone 11 Pro. Maar hoe verhoudt dit toptoestel zich tot het topmodel van Apple? Tijd voor een vergelijking.



iPhone 11 Pro vs Galaxy S20

Op iPhoned vind je regelmatig uitgebreide vergelijkingen tussen iPhones en de Galaxy S-serie. Zowel Samsung als Apple zijn nog steeds twee grote leiders op de smartphonemarkt. Daarom is het ook interessant hoe de twee nieuwste toestellen van deze twee smartphonemerken zich tot elkaar verhouden. Onze zustersite Android Planet heeft het nieuwe Samsung-toestel inmiddels al kunnen testen in een Galaxy S20 preview en de redactie van iPhoned is uiteraard dagelijks in de weer met de nieuwste smartphones van Apple. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen en overeenkomsten op een rij.

Design: nagenoeg even groot, S20 is ietsje smaller en lichter

Qua design lijken de toestellen behoorlijk op hun voorgangers. Het scherm van de S20 is wel wat groter dan dat van de iPhone. De Galaxy S20 heeft een scherm van 6,2 inch, terwijl de iPhone 11 Pro een scherm heeft van 5,8 inch.

De iPhone 11 Pro is wel iets breder, maar met 1,4mm verschil mag dat eigenlijk geen naam hebben. De Galaxy S20 is dus smaller, 0,2mm dunner en 25 gram lichter. De iPhone 11 Pro voelt al met al dus een stukje groter aan, maar het scheelt niet veel.

Voor de rest zijn er op het gebied van design ten opzichte van vorig jaar relatief weinig dingen veranderd. De grote uiterlijke verandering vinden we bij beide apparaten terug op de achterkant in de vorm van de forse cameralens die we zowel op de S20 als de 11 Pro terugvinden. Daarover later meer. De iPhone 11 Pro is tot slot verkrijgbaar in de kleuren Goud, Spacegrijs, Zilver en Middernachtgroen. De S20 verschijnt in Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink en Cosmic Black.

Scherm: S20 heeft hogere resolutie en pixeldichtheid

Behalve dat het scherm van de Galaxy S20 dus 0,4 inch groter is, is ook de resolutie van de S20 aanzienlijk hoger dan de iPhone 11 Pro. De S20 heeft namelijk een resolutie van 3200×1440, terwijl de iPhone 11 Pro een resolutie heeft van 2436×1125. Ook de pixeldichtheid ligt bij de Galaxy S20 hoger met 566 ppi versus 458 ppi van de iPhone 11 Pro. Een voordeel dat de S20 heeft ten opzichte van de iPhone is het 120Hz-scherm. Deze hogere ververssnelheid zorgt voor soepelere animaties waardoor alles vlotter aanvoelt en er vloeiender uitziet. Apple gebruikt deze techniek ook op de iPad Pro in de vorm van ‘ProMotion’, maar dat heeft helaas nog niet de overstap naar de iPhone gemaakt.

Samsung en Apple proberen allebei om de voorkant zoveel mogelijk te vullen met het scherm. Apple gebruikt hiervoor sinds de iPhone X een notch: een uitsnede aan de bovenkant met een frontcameralens en Face ID erin verwerkt. Samsung gebruikt hiervoor een klein gaatje, het Infinity O-display. Bij de voorganger van de S20 zat deze in de rechterbovenhoek, maar nu is deze in het midden bovenin het scherm geplaatst.

Ook de S20 ondersteunt gezichtsherkenning en heeft daarnaast nog een vingerafdrukscanner die onder het scherm zit, de iPhone 11 Pro moet het enkel met Face ID doen en geeft de gebruiker hier geen keuze in. Beide toestellen hebben hetzelfde soort schermtype. De iPhone 11 Pro heeft een Super Retina (oled) scherm, en de Galaxy S20 heeft een Amoled scherm. Benieuwd wat dat inhoudt? In onderstaand artikel leggen we het je uit.

Specs: iPhone 11 Pro kan meer met minder

Als je kijkt naar de binnenkant van beide toestellen zijn er op papier een hoop verschillen zichtbaar, die zich in de praktijk echter lastig laten vergelijken. De interne opslag van het instapmodel van de Galaxy S20 is met 128GB wat groter dan de 64GB van de 11 Pro. Wil je meer betalen, dan kun je een model met meer geheugen kopen. Het verschil tussen de iPhone en Galaxy is al jaren dat je het geheugen van Samsungs telefoon ook nog achteraf kunt uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Dat is helaas niet mogelijk met de iPhone 11 Pro.

De Galaxy S20 heeft met 8GB meer werkgeheugen dan de iPhone en draait ook op een andere chip. Er zit namelijk een Samsung Exynos 990 Octa-core chip in verwerkt. De iPhone 11 Pro gebruikt uiteraard een chip van Apple, namelijk de A13 chip. Deze is kleiner qua formaat, maar levert toch betere prestaties. Ook al heeft de iPhone 11 Pro met 6GB minder werkgeheugen, uit tests blijkt dat de iPhone door zijn chip er alsnog beter vanaf komt.

Ook de accu van de iPhone 11 Pro haalt het niet bij die van de Galaxy S20. De sterke accu van de iPhone 11 Pro van 3190mAh is lager dan de accu van 4000mAh van de Galaxy S20. Dat gezegd hebbende gaan beide accu’s wel makkelijk één à twee dagen mee, afhankelijk van hoeveel je je smartphone gebruikt natuurlijk.

Software: iOS gaat langer mee

De Galaxy S20 draait op Android 10 met Samsung’s One UI 2.0-schil. Een ander voordeel ten opzichte van veel andere Android-merken is dat Samsung zijn smartphones regelmatig voorziet van tussentijdse updates en minstens twee grote Android-updates.

Apple staat bekend om zijn langdurige ondersteuning met software en gaat dan ook een stuk verder dan twee jaar. iOS 13 draait nu nog op de iPhone SE, die vier jaar geleden verscheen.

Het blijft lastig om Android met iOS te vergelijken, omdat beide besturingssystemen veel van elkaar verschillen en hun eigen voor- en nadelen hebben. iOS is veiliger en betrouwbaarder, omdat het een gesloten systeem is. Android is meer open, maar gebruikers moeten vaak wel maanden wachten tot een update voor hun specifieke toestel beschikbaar is. De voorkeur zal uiteindelijk gaan naar de software die je gewend bent.

Camera: drie lenzen leveren dezelfde kwaliteit

De verschillen tussen de specificaties van de camera van beide toestellen is op één hand te tellen. Toch wint de Galaxy S20 het van de iPhone 11 Pro camera wat betreft resolutie. De frontcamera heeft een resolutie van 10 megapixel, voor de iPhone 11 Pro is dit ‘slechts’ 7 megapixel. Op de achterkant heeft de S20 een driedubbele lens met respectievelijk een 12, nog een 12 en een 64 megapixel lens. De iPhone 11 Pro heeft drie 12 megapixel lenzen.

De resolutie voor video-opname ligt hoger bij de Galaxy S20: 4096×2160 versus 3840×2160 voor de iPhone 11 Pro. Wel schieten beide toestellen video in 4K en halen ze beide 60 frames per seconde. De grote troef van de Galaxy S20 is de zogenaamde Space Zoom, waarmee de camera tot 30x kan zoomen. Dit klinkt indrukwekkend, maar de kwaliteit van ingezoomde foto’s laat te wensen over omdat de kwaliteit erop achteruit gaat en je al snel een bewogen foto krijgt.

Conclusie

De twee toestellen lijken relatief veel op hun voorgangers en verbeteren beide op een aantal dezelfde punten. Daarbij is er afhankelijk van de categorie steeds een andere winnaar aan te wijzen. Zo wint de Galaxy S20 van de iPhone 11 Pro wat betreft de hogere schermresolutie en pixeldichtheid. Ook heeft de Galaxy S20 een sterkere accu en een grotere opslagruimte voor een lagere prijs dat je ook nog eens kunt uitbreiden. Dat gezegd hebbende doet de iPhone qua specificaties meer met minder vanwege de sterke A13 chip. Uit tests is gebleken dat de iPhone er qua chip beter vanaf komt dan de Galaxy.

De camera’s van beide toestellen zijn vergelijkbaar, maar de S20 heeft een hogere resolutie wat betreft video-opname. De S20 kan ook 30 keer zoomen, maar in de praktijk is deze troef niet zo mooi als het lijkt. Beide toestellen schieten foto’s en video’s in 4K-kwaliteit. Bovendien hebben we de S20 nog niet lang genoeg kunnen testen om de beelden echt naast elkaar te houden. Het is dus vooral de vraag welk besturingssysteem jouw voorkeur heeft: iOS of Android. Daarbij mag je er nu al wel vanuit gaan dat Apple de iPhone langer met nieuwe iOS-versies zal ondersteunen dan dat Samsung dat met Android-updates doet. Kijk je puur naar de prijs, dan is de Galaxy S20 wat goedkoper dan de iPhone 11 Pro.

