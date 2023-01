Apple verlaagt álle iPhone-prijzen (en het verschil is opmerkelijk)

Het afgelopen jaar maakte Apple de iPhone prijziger dan ooit. De iPhone 14-serie werd zo’n 200 (!) euro duurder dan de iPhones van vorige generatie. Gelukkig heeft Apple besloten om het jaar te beginnen met een prijsverlaging … van 3 euro!

Prijsverlaging voor alle iPhones

In de Apple Stores zijn alle iPhone-prijzen sinds de jaarwisseling aangepast. De nieuwste iPhone 14 Pro kost nu niet 1329 euro, maar 1326 euro. Ook de iPhone 14 (Plus), iPhone 13, iPhone 12 en iPhone SE zijn drie hele euro’s goedkoper.

De korting geeft Apple niet uit liefdadigheid, of om onze koopkracht te boosten. Subtiele prijsveranderingen komen vaker voor in een nieuw kalenderjaar. Ze hebben vooral te maken met nieuwe tarieven voor thuiskopieheffing. Dit is een vergoeding voor artiesten en auteurs die inkomsten mislopen, doordat hun werk gekopieerd wordt.

De heffing voor telefoons is in 2023 verlaagd: vanaf 1 januari 2023 moet er bovenop elke smartphone € 5,30 in plaats van € 7,30 worden betaald. Dit soort verschillen voert Apple direct door in de prijzen. In de afgelopen jaren werden de iPhones daardoor iets duurder, maar nu reken we drie euro’s minder af.

iPhone 15 (Plus) wordt goedkoper

Bij de iPhone 14 begint die prijs vanaf 1016 euro, maar volgens geruchten wordt de iPhone 15 (Plus) goedkoper. Mede door de slechter verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus zou Apple overwegen de prijs met 100 dollar te verlagen.

Mocht het kopen van een nieuwe iPhone geen haast hebben, is het dus wellicht slim om te wachten op de iPhone 15-serie. Die wordt in september verwacht. Nieuw bij de iPhone 15 (Plus) is dat hij onder meer mogelijk een 48-megapixelcamera krijgt. Ook maakt Lighting plaats voor het universele usb-c.

Bij sommige online winkels wordt de iPhone goedkoper aangeboden dan bij Apple. De beste deals vind je in onze iPhone prijsvergelijker.