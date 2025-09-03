Nieuwe iPhone wordt duurder: deze (hogere) prijzen kun je in 2025 verwachten 

De nieuwe iPhones verschijnen binnenkort! Benieuwd hoeveel je gaat betalen? Dit zijn de verwachte prijzen van iedere iPhone in 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hogere prijzen (of niet?)

Apple presenteert de nieuwe iPhones van 2025 binnenkort! Op dinsdag 9 september verschijnen de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Er worden grote veranderingen bij de iPhones verwacht, zo worden alle toestellen voorzien van nieuwe processors en betere camera’s. Deze verbeteringen zijn volgens geruchten helaas ook terug te zien in prijzen, want Apple is van plan om de iPhone in 2025 duurder te maken.

Het is al langer duidelijk dat we prijsverhogingen bij de nieuwe iPhones van dit jaar kunnen verwachten. Het was lange tijd de verwachting dat de prijs van iedere iPhone in 2025 omhoog zou gaan, maar volgens nieuwe geruchten is dat tóch niet het geval. Apple kiest er mogelijk voor om de beginprijs van de reguliere iPhones hetzelfde te houden. De iPhone 17 Pro wordt wél duurder. Benieuwd naar de prijzen? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iPhone prijzen in 2025

Volgens de laatste geruchten is Apple van plan om alleen de prijzen van de iPhone 17 Air en de iPhone 17 Pro te verhogen in de Verenigde Staten. Deze prijsverhogingen zien we doorgaans ook terug in de Europese prijzen, waardoor deze toestellen ook hier duurder worden. De iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max nemen de prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro Max naar verluidt over. Deze prijs betaal je waarschijnlijk voor iedere iPhone in 2025:

Ter vergelijking, dit zijn de huidige beginprijzen van de iPhone 16-serie bij Apple:

Zie je de tabellen niet? Bekijk dan hier de verwachte prijzen.

Ben je van plan om de iPhone 17 of de iPhone 17 Pro Max te halen? Dan betekenen de prijzen goed nieuws, want de startprijzen van deze toestellen stijgen waarschijnlijk niet. Voor de iPhone 17 Pro betaal je dit jaar (veel) meer dan de iPhone 16 Pro, maar daar krijg je wel een groot voordeel voor terug. De iPhone 17 Pro komt standaard met 256 GB, terwijl dat bij de iPhone 16 Pro nog 128 GB is. Apple verrekent de verdubbeling van de opslagruimte door in de prijzen van de iPhone 17 Pro in 2025.

Release van de iPhone 17

De prijs van de iPhone 17 Air blijft onzeker, omdat het om een compleet nieuw toestel gaat. Het is de verwachting dat de iPhone 17 Air in dezelfde prijsklasse valt als de iPhone 16 Plus, waardoor je minimaal 1119 euro voor het toestel betaalt. Volgens geruchten is Apple van plan om een hogere beginprijs te hanteren, de telefoon zal daardoor ongeveer 1169 euro kosten. De precieze prijzen van iedere iPhone in 2025 weten we binnenkort al zeker, want de release van de iPhone 17 komt eraan.

Op dinsdag 9 september 2025 organiseert Apple een groot evenement, waarbij de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025 worden gepresenteerd. Die avond weten we niet alleen zeker welke functies naar de iPhone komen in 2025, maar ook welke prijzen Apple vraagt voor de nieuwe iPhones. Wil je meer weten over het iPhone 17-event? Lees hier alles over de aankondiging van het evenement!