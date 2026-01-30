De prijzen van geheugenchips schieten omhoog, en zelfs Apple kan dat niet negeren. Maar wordt jouw volgende iPhone straks duurder?



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple ziet geheugenchips duurder worden: komt er straks een iPhone-prijsstijging?

Het zal je niet ontgaan zijn dat de prijzen van geheugen en ssd’s behoorlijk gestegen zijn. Onlangs werd ook aan Tim Cook gevraagd hoe Apple omgaat met stijgende prijzen voor geheugen- en opslagchips.

Volgens Cook hadden de hogere geheugenprijzen het afgelopen kwartaal een minimale impact op Apples winstmarges. Maar hij verwacht wel dat Apple de prijsstijging in het huidige kwartaal wat meer gaat voelen. Apple bekijkt op dit moment meerdere opties om de prijsstijging op lange termijn op te vangen.

Betekent dat automatisch dat we dit jaar een prijsstijging voor de iPhone gaan zien? Waarschijnlijk niet. Apple heeft flinke marges en Tim Cook zei dat daar meer druk op gaat komen. Hij heeft nog niets gezegd over eventuele prijsstijgingen voor consumenten.

Bovendien werkt Apple vaak met (deels) langlopende inkoopdeals. Ze gaan dan ook niet meteen meer betalen voor het geheugen. De verwachting is dus dat de prijzen van de iPhone 18 niet zullen stijgen, ten minste niet door de hogere geheugenprijzen.

Maar als de geheugenprijzen structureel hoog blijven, gaat er waarschijnlijk in de toekomst wel iets veranderen. Op dit moment hebben AI-bedrijven ontzettend veel chips ingekocht en dat gaat binnenkort nog niet veranderen.

Apple doet daar ook aan mee, maar omdat de vraag zo groot is en het aanbod niet evenredig mee kan groeien, zal de prijs alleen maar blijven stijgen. Als de inkoopdeals die Apple heeft aflopen dan wordt het ook voor de iPhone-maker lastiger om de stijgende kosten niet door te berekenen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarom is een iPhone prijsstijging waarschijnlijk iets voor later. Je moet dan denken aan de iPhone 19-serie (in 2027), als de druk op onderdelen aanhoudt. Het blijft natuurlijk altijd even afwachten, want de ontwikkelingen bij AI gaan op dit moment nog met een sneltreinvaart.

Betaal niet teveel: dit zijn de beste iPhone 17-prijzen

Wil je sowieso niet teveel betalen voor een nieuwe iPhone? Check dan ons iPhone 17-prijsoverzicht. Daar vind je altijd de beste prijs! En met een abonnement bespaar je zelfs nog meer op je toestel.