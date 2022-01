iPhone opnieuw populairste smartphone tijdens feestdagen 2021

De iPhone werd eind vorig jaar geremd door de chiptekorten, maar was in het vierde kwartaal van 2021 toch ‘s werelds populairste smartphone. Dit blijkt uit cijfers van Canalys.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone iets populairder dan Samsung

Vanwege de feestdagen is het laatste kwartaal de belangrijkste periode van een jaar. En juist in deze fase draaide de iPhone 13-productie niet op volle toeren, vanwege de wereldwijde chiptekorten. Eerder had Apple daar nauwelijks last van.

Toch overlegden de telefoons van Apple uitstekende cijfers. De iPhone was in het vierde kwartaal van 2021 goed voor 22 procent van de smartphoneverzendingen. Runner-up is Samsung, met 20 procent. Xiami bezet de derde stek, met 12 procent van de markt.

De uitstekende cijfers van Apple komen door een sterke vraag naar de iPhone 13. Toch het het marktaandeel van Apple veel groter kunnen zijn, omdat leveranciers te maken kregen met problemen in de toeleveringsketen. Ook hadden zij last van de toegenomen corona-besmettingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populairste smartphone van 2021

Vorig jaar was de iPhone ook al de populairste smartphone en destijds was het verschil met Samsung groter:

Fabrikant Marktaandeel Q4 2020 Marktaandeel Q4 2021 Apple 23% 22% Samsung 17% 20% Xiaomi 12% 12% OPPO 10% 9% vivo 9% 9%

Vergeleken met 2020 daalde het marktaandeel van Apple dus met een procentpunt, terwijl Samsung het een stuk beter deed. Voor 2022 verwachten we dat Apple verder afstand neemt. Het bedrijf lanceert liefst vijf nieuwe iPhone-modellen. De eerste komt in maart of april: de nieuwe iPhone SE 2022. Dit is de zeer populaire instap-iPhone van Apple.

In september zijn de geavanceerdere iPhones aan de beurt. Naar verluidt presenteert Apple een iPhone 14 en iPhone 14 Max (de basismodellen) en twee Pro-iPhones: de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: