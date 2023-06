Deze oude iPhone is nog steeds de populairste camera ter wereld

Er worden enorm veel foto’s en video’s gemaakt met de iPhone. Dat zijn er zelfs zoveel, dat een iPhone de populairste camera ter wereld is. Wij vertellen je welke dat is!

Camera van telefoons steeds belangrijker

Het maken van foto’s en video’s is misschien wel de populairste functie van de iPhone, waardoor de camera steeds belangrijker is. Dat blijkt ook wel uit de keuzes die Apple maakt, zo krijgt de gehele iPhone 15-reeks naar verluidt een nieuwe 48-megapixelcamera. Dat mobiele telefoons voornamelijk gebruikt worden om foto’s te maken, merken ook populaire platforms als Flickr.

Flickr is een website voor het delen van foto’s en videofragmenten, waarop honderden miljoenen beelden zijn gedeeld. Simple Gahr heeft nu meer duidelijkheid gegeven over de apparaten waarmee deze miljoenen foto’s en video’s zijn gemaakt. De meeste beelden zijn zoals verwacht gemaakt met een telefoon. En wat blijkt: op Flickr is een iPhone de populairste camera ter wereld.

Deze iPhone heeft de populairste camera

Bij het onderzoek zijn in totaal 470 miljoen foto’s van het platform meegenomen. Van deze foto’s werd gecontroleerd met welk toestel ze zijn genomen. Het resultaat is enigszins verrassend: de iPhone 11 blijkt de populairste camera te hebben. Maar liefst 13,2 miljoen foto’s zijn gemaakt met die iPhone. Op plek twee volgt wél een echte camera: de Canon EOS 5D. Met die camera zijn 11,7 miljoen foto’s gemaakt.

Als alleen foto’s die met een telefoon zijn gemaakt in het onderzoek worden meegenomen, is het duidelijk dat de camera van de iPhone ontzettend populair is. De top 24 van het onderzoek bestaat dan uit iPhones. Pas op plek 25 vinden we de eerste Android-telefoon terug, dat is de Samsung Galaxy S21 Ultra. Veruit de meeste afbeeldingen op het platform zijn dus met een iPhone gemaakt.

iPhone 14 Pro heeft de beste camera

Gebruik jij jouw telefoon ook voornamelijk voor het maken van foto’s? De iPhone 11 heeft volgens Flickr dus de populairste camera. Dat betekent niet dat de iPhone 11 ook de beste camera heeft, dat is de iPhone 14 Pro (Max). De iPhone 14 Pro heeft namelijk de beste iPhone-camera ooit met 48 megapixels. Ter vergelijking: zowel de iPhone 11 als de reguliere iPhone 14 blijven nog steken op een 12-megapixelcamera.

Ben je toe aan een nieuwe telefoon en vind je het maken van mooie foto’s en video’s belangrijk? Dan is de iPhone 14 Pro dus de juiste keuze. Vind je de iPhone 14 Pro toch net te klein? Dan is de grotere iPhone 14 Pro Max een goed alternatief. In de zomermaanden zijn de prijzen van de iPhones doorgaans het laagst, dus bekijk vooral even onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je niet teveel betaalt!