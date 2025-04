iPhone is de populairste smartphone van 2025 (door dit model)

Apple heeft een goed begin van het jaar gehad, want de iPhone is de populairste smartphone van 2025! Door deze iPhone komt dat.

Populairste smartphone van 2025

De resultaten van het eerste kwartaal van 2025 zijn gepubliceerd! Apple heeft goede zaken gedaan, want de iPhone is ontzettend vaak verkocht in het eerste kwartaal van het jaar. De verkoopcijfers zijn zó goed, dat de iPhone de populairste smartphone in het eerste kwartaal van 2025 was. Dat is bijzonder, want doorgaans staat Samsung op de eerste plek rond deze tijd van het jaar. Dit is de eerste keer dat de iPhone de bestverkochte smartphone is in het eerste kwartaal.

Van alle smartphones die in het eerste kwartaal verkocht werden, was maar liefst 19 procent een iPhone. Het bedrijf verkocht 4 procent meer iPhones dan in het eerste kwartaal van 2024. Samsung staat op de tweede plek, 18 procent van de verkochte smartphones was een toestel van dat merk. Waar de iPhone juist populairder was in het eerste kwartaal, heeft Samsung marktaandeel ingeleverd. De verkoop van Samsung-toestellen lag 5 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2024.

Release van de iPhone 16e

De iPhone is dus enorm populair in 2025. Volgens Counterpoint komt dit door de release van de iPhone 16e, de goedkoopste smartphone die Apple in jaren heeft uitgebracht. De laatste keer dat Apple een iPhone in het voorjaar heeft aangekondigd was in 2022, toen de iPhone SE 2022 op de markt werd gebracht. Dit jaar heeft de iPhone 16e ervoor gezorgd dat Apple de meeste smartphones verkocht in het eerste kwartaal.

De iPhone nam vooral aan populariteit toe in landen als Japan en India. In de Verenigde Staten, Europa en China bleven de verkoopcijfers gelijk of vielen ze zelfs iets lager uit. Het groeiende marktaandeel komt voornamelijk door de verkoop van de iPhone in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Volgens Counterpoint is de kans overigens klein dat deze groei doorzet, door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Deze zorgen voor veel onzekerheid en hebben mogelijk een negatieve impact op de verkoop van iPhones.

Nieuwe iPhone kopen

Apple beleeft dus een succesvol eerste kwartaal in 2025, omdat de iPhone 16e enorm populair is. Dit komt vermoedelijk niet alleen door de lage prijs, maar ook door de geavanceerde functies van het toestel. De telefoon draait op de A18-chip, die we ook in de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien. Met deze processor heeft de iPhone 16e ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence.

Daarnaast is de iPhone 16e voorzien van een 48-megapixelcamera, actieknop en 128 GB aan opslagruimte. Mogelijk heeft de release van Apple Intelligence ook bijgedragen aan de stijgende verkoop van de iPhones. De nieuwe techniek is beschikbaar in steeds meer landen, waaronder Frankrijk en Duitsland. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPhone en wil je niet de hoofdprijs betalen? In dat geval is de iPhone 16e de beste keuze, bekijk hier de laagste prijzen: