iPhone Photography Awards 2024: dit zijn de winnende foto’s

Elk jaar selecteert de iPhone Photography Awards (IPPA) de beste foto’s die met een iPhone zijn gemaakt. Dit zijn de winnaars van 2024.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Photography Awards 2024

Veel van de winnende foto’s van dit jaar zijn gemaakt met de meest recente iPhone 15-modellen, maar er zitten ook foto’s tussen die bijvoorbeeld gemaakt zijn met een iPhone 7 Plus. De algehele winnaar van editie 2024 is een zwart-witfoto van een jongen bij een aquarium. Deze foto (Boy Meets Shark) is gemaakt door Erin Brooks uit de Verenigde Staten met een iPhone 15 Pro Max.

Op de eerste plaats staat een foto van een groep zwemmers (Lifeguard Camp) op een strandwachtkamp, gefotografeerd door Glen Wilbert uit de Verenigde Staten met een iPhone 11 Pro Max. Op de tweede plaats staat een foto van kinderen in Cambodja (Pupils), gefotografeerd door Anthony Maureal uit de Verenigde Staten met een iPhone 15 Pro.

Er zijn ook winnaars in een aantal verschillende categorieën. Onder meer Abstract, Dieren, Architectuur, Kinderen, Stadsgezicht, Landschap, Lifestyle, Natuur, Mensen, Portret, Series, Stilleven en Reizen. Je kunt alle winnende foto’s bekijken op de website van de iPhone Photography Awards.

De IPPA organiseert de iPhone Photography Awards sinds 2007 en in 2024 vindt de 17e jaarlijkse wedstrijd plaats. De wedstrijden staan wereldwijd open voor iPhone- en iPad-gebruikers en de foto’s mogen worden bewerkt met iOS-apps. Een foto insturen is niet gratis, maar daar staat tegenover dat er Apple-apparaten als prijs beschikbaar zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De foto hieronder heeft de eerste prijs in de categorie Abstract gewonnen. De foto is gemaakt door Jose Manuel Garcia Gonzalez uit Spanje, met een iPhone 14 Pro Max.

Dit is de winnende foto in de categorie Dieren. Huntsman, Horse & Hounds is gemaakt door Colin Hoskins uit Engeland, met een iPhone 7 Plus.

En hier zie je de winnende foto (Entrance to the Fancy Land) in de categorie Architectuur, gemaakt door Leping Cheng uit China met een iPhone 12 Pro Max.