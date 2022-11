Apple zet een punt achter de Pencil voor iPhone (en dat is jammer)

Volgens geruchten was Apple van plan om een Pencil uit de brengen voor de iPhone. Jammer genoeg is dit op het laatste moment afgeblazen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Pencil voor iPhone

De huidige Apple Pencil 1 en Apple Pencil 2 zijn alleen te gebruiken op de iPad. Volgens een bericht op Weibo (een soort Twitter) was Apple van plan om de iPhone ook een eigen Apple Pencil te geven. Daar heeft het bedrijf echter op het laatste moment een punt achter gezet. Sterker nog: volgens het gerucht was de massaproductie van deze speciale Pencil al begonnen.

Apple Marker: een kleine Apple Pencil

Deze Apple Pencil voor iPhone werd ‘Marker’ genoemd en had eigenlijk moeten verschijnen tijdens het september-event, waar ook de iPhone 14 gepresenteerd werd. Volgens insiders was de verwachte prijs zo’n 49 dollar. Dat is goedkoper dan de eerste generatie (119 euro) en tweede generatie (149 euro) van de Apple Pencil.

Deze ‘Apple Marker’ had echter niet alle functies van de iPad Pencil. Zo was hij niet drukgevoelig en zit er geen accu in de pen. Volgens het gerucht had Apple een chip ontwikkelt waarmee de stylus de benodigde stroom via het scherm krijgt. Samsung doet al zoiets met de S Pen bij de Tab S4 en de Note 8 (die van de Note 9 heeft overigens wél een accu).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is niet bekend waarom Apple op het laatste moment heeft besloten om deze Apple Pencil voor de iPhone toch niet uit te brengen. Dit is vooral opvallend omdat Apple schijnbaar al meer dan 1 miljoen van deze Pencils had gemaakt.

Daarnaast zou de Pencil voor de iPhone ook een grote klacht van de iPad 2022 oplossen. Die gebruikt namelijk nog de Apple Pencil 1 met lightning-aansluiting. De iPad 2022 heeft echter een usb-c-poort, dus je moet een verloopstukje gebruiken om deze Pencil op te laden. De Apple Marker zou dat probleem dus niet hebben.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!