Bezitters van een iPhone willen sneller overstappen naar een nieuw toestel. Maar waarom kopen ze een nieuw toestel?

iPhone gaat korter mee: zo snel willen gebruikers overstappen

Volgens een onderzoek van CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) kopen iPhone-bezitters steeds sneller een nieuw toestel. In december 2024 had 36 procent van de iPhone-bezitters die overstapten hun iPhone twee jaar of korter. Een jaar eerder was dit nog 31 procent.

Dat is niet het enige wat er aan de hand is. Want ook bij de gebruikers die hun iPhone langer houden is een afname te zien. Zo is het aantal gebruikers dat hun iPhone drie jaar of langer hebben wat omlaag gegaan naar 33 procent.

Deze shift is best wel opvallend. Omdat in voorgaande jaren iPhone-bezitters juist langer met hun smartphone deden. CIRP zegt dat de hoeveelheid iPhone-bezitters die na twee jaar upgraden weer op het niveau zit van 2020.

Dat er nu sneller overgestapt wordt naar een nieuwe iPhone heeft volgens CIRP verschillende redenen. Waarschijnlijk zijn speciale promoties van mobiele aanbieders en nieuwe functies een van de oorzaken dat er sneller wordt overgestapt. Ook zal de komst van Apple Intelligence op de nieuwe iPhones hieraan bijgedragen hebben.

Apple heeft onlangs ook hun kwartaalcijfers bekend gemaakt. En daarin was te zien dat de verkoop van iPhones wel wat heeft geleden. Dat zou kunnen betekenen dat de samenstelling van iPhone-bezitters wat aan het veranderen is.

De iPhone-bezitters die snel upgraden zijn waarschijnlijk de fanatieke Apple-fans. Die groep zou maar wat graag het nieuwste toestel willen hebben. Maar er is ook een groep iPhone-bezitters die niet altijd het nieuwste van het nieuwste hoeven te hebben En die groep wacht nu zelfs nog langer voordat ze upgraden.

Wil je zelf overstappen naar een nieuwe iPhone? De nieuwste smartphone van Apple is de iPhone 16. Voor de beste prijs check je ons iPhone 16-prijsoverzicht!