Overheid kan je iPhone controleren – zo blijf je wél privé

Apple geeft toe dat de overheid push-meldingen gebruikt om je iPhone te controleren. Dit kun je er aan doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overheid kan je iPhone controleren

Dankzijn een maas in de wet kan de overheid je iPhone controleren via push-meldingen. Dit werd deze week door Apple bevestigd. Senator Ron Wyden onthulde in een brief dat overheden iPhones controleren doordat ze metadata verkrijgen via de push-meldingen van Apple.

Pushmeldingen zijn meldingen die je krijgt wanneer je bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht krijgt of een nieuwe melding op X (Twitter). In reactie hierop heeft Apple toegezegd de transparantie te verbeteren met betrekking tot verzoeken om overheidsgegevens.

Zo krijgt de overheid toegang krijgen tot gegevens van push-berichten

Volgens een niet nader genoemde bron die door Reuters wordt geciteerd, hebben overheidsinstanties in landen die een bondgenoot zijn van de VS Apple om toegang gevraagd tot push-notificatie metadata om zo iPhones te controleren. Push-meldingen die gevoelige informatie bevatten, kunnen details onthullen over gebruikers en hun gebruik van apps. Door de metadata te analyseren, is het mogelijk om conclusies te trekken over de activiteiten en het gedrag van een gebruiker.

Hoewel Apple ontwikkelaars heeft geadviseerd om geen gevoelige gegevens in de meldingen op te nemen en de gegevens te versleutelen, nemen veel apps deze voorzorgsmaatregelen nog steeds niet over. Bovendien is de metadata zelf niet versleuteld tijdens de overdracht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Openbaarmaking is tot nu toe voorkomen

Apple zegt in een verklaring dat het bedrijf niet in staat was om informatie over deze verzoeken van de overheid op de iPhone openbaar te maken, vanwege zwijgbevelen op regeringsniveau:

“In dit geval heeft de Amerikaanse federale overheid ons verboden om informatie te delen. Nu deze methode openbaar is geworden, werken we onze transparantierapporten bij met details over dit soort verzoeken.”

Apple zegt verder dat het zal beginnen met het documenteren van de gegevensverzoeken, die overheden gebruiken om iPhones te controleren, als onderdeel van reguliere transparantieverslagen. De onthulling wekt grote zorgen over de privacy van iPhone-gebruikers die vertrouwen op het ontvangen van belangrijke updates en informatie via push-meldingen.

iPhone controleren: push-meldingen uitschakelen

Wil je niet dat overheden jouw iPhone controleren, dan is het een goed idee om push-meldingen op je iPhone uit te schakelen. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen en tik op ‘Meldingen’;

Selecteer een app onder ‘Meldingsstijl’;

Schakel de optie ‘Sta meldingen toe’ uit.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!