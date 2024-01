Is je iPhone-opslag traag? Zo test je de snelheid (en los je het op)

Wanneer je iPhone erg traag is kan dat aan de opslag liggen. We laten zien hoe je dat checkt en vertellen je ook hoe je het op kunt lossen.

iPhone-opslag traag: zo test je de snelheid

Wanneer je iPhone traag aanvoelt denk je al snel dat aan de processor ligt. Vrijwel elke nieuwe iPhone krijgt immers een nieuwe, snellere processor en dan voelt alles weer lekker snel. Denk bijvoorbeeld aan de A16-chip in de iPhone 15. Dat is op dit moment een van de snelste chips van Apple voor de iPhone. Alleen die in de iPhone 15 Pro (Max) is sneller.

Maar lang niet altijd zorgt een oudere chip ervoor dat je iPhone langzaam aanvoelt. Dat kan veel meer oorzaken hebben. Een daarvan is de opslag van je iPhone, want ook die kan ervoor zorgen dat alles sloom en traag gaat.

Bij het kopen van een nieuwe iPhone kiezen veel mensen voor het toestel met de minste opslag gekozen. Opslag is immers behoorlijk duur en de iPhone kost al klauwen met geld. Je loopt alleen dan wel tegen het probleem aan dat je iPhone al snel tjokvol zit met apps, foto’s en meer. Als je opslag zo vol zit, dan kan dit je iPhone trager maken. Een tweede probleem is de snelheid van opslag zelf. Die kan immers ook langzaam zijn. Vooral de opslag van oudere iPhone kan behoorlijk traag zijn.

Wil je weten hoe langzaam (of snel) de opslag van jouw iPhone is? Dat kun je checken met de app Antutu. Hier moeten we wel een kleine kanttekening bij plaatsen: door het werkgeheugen (en de slimme cache) van je iPhone, wordt de schrijf- en leessnelheid van je iPhone niet altijd correct weergegeven. Het kan dus zijn dat je bij andere apps niet dezelfde waardes te zien krijgt. Ook is het slim om de test een aantal keren uit te voeren en dan het gemiddelde te pakken.

Snelheid van de interne opslag in de iPhone testen Start de app van Antutu; Tik op ‘Home > Storage Test’; Tik op ‘Test immediately’; De resultaten verschijnen bij ‘Sequence Read’ en ‘Sequence Write’.

In de afgelopen jaren heeft Apple steeds snellere opslag in de iPhone gestopt. Wanneer we de iPhone 15 Pro Max vergelijken met een iPhone 11 zien we ook een opvallend verschil. Een iPhone 15 Pro Max (met 1 TB opslag) heeft een gemiddelde schrijfsnelheid van 1668 MB/s en een leessnelheid van 1704 MB/s. De opslag van de iPhone 11 was behoorlijk traag en had een schrijfsnelheid van 160 MB/s en een leessnelheid van 706 MB/s.

Is die lage snelheid bij de iPhone 11 dan ook een probleem? Voor sommige gebruikers niet. Maar wanneer je bijvoorbeeld veel met grote videobestanden of foto’s op je iPhone bezig bent, ga je het wel merken dat alles een stuk langzamer is. In combinatie met de langzamere processor in de oudere iPhone ga je dat zeker merken.

Opslag traag van iPhone en iPad: zo los je het op

Als iPhone- of iPad-bezitter ben je behoorlijk beperkt wanneer je de snelheid van je toestel wilt verbeteren. Het belangrijkste is dat je erop let dat de opslag niet te vol is en dat er genoeg ruimte beschikbaar is. Als vuistregel kun je aanhouden dat je zo’n tien procent van de maximaal beschikbare opslag vrij moet houden. Bij een iPhone met 128 GB opslag is dat dus zo’n 13 GB.

Is de opslag van je iPhone te vol, dan kan de cache van je iPhone niet goed zijn werk doen en wordt onder andere het opslaan van grote video’s een stuk trager. Als test hebben we de iPhone 11 nog een keer gepakt. Een iPhone 11 met 64 GB opslag (en 21 GB vrije ruimte) heeft een schrijfsnelheid van 160 MB/s. Vullen we de opslag met meer gegevens, dan zakte de schrijfsnelheid in naar 60 MB/s. Opvallend was dat de leessnelheid wel ongeveer gelijk bleef.

