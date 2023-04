Nóóit doen: iPhone opladen in de trein of op het vliegveld (dit is waarom)

Je hebt tegenwoordig overal plekken om je iPhone op te laden. Maar dat moet je eigenlijk niet doen! Dit is waarom je iPhone opladen in de trein, op het vliegveld of in je lokale Starbucks géén goed idee is.

iPhone opladen: niet doen bij openbare laadstations

Openbare laadstations, zoals die in de trein, op het vliegveld of in hotels moet je niet gebruiken. Dat zegt de FBI in een openbare waarschuwing. Hackers kunnen via de usb-poorten je persoonlijke gegevens en andere data buitmaken door middel van ‘Juice Jacking’. Deze manier van hacken komt de laatste jaren jammer genoeg steeds vaker voor.

Losse kabels zijn ook niet veilig

De losse kabeltjes die je soms op deze openbare plekken ziet liggen zijn ook niet veilig. Je ziet immers niet hoe deze kabels zijn aangesloten, want het draadje komt uit een wand of uit een soort oplaadbox. Gelukkig is er een manier om je iPhone toch veilig te kunnen opladen in de trein, het vliegveld of in je lokale Starbucks.

iPhone toch opladen: dit moet je doen

Wanneer je dan toch echt je iPhone moet opladen, moet je er altijd voor zorgen dat je je eigen kabel en oplaadblokje bij je hebt. Gebruik dus niet de usb-aansluitingen in de trein op het vliegtuig voor het opladen van je iPhone, maar pak een stopcontact.

Natuurlijk is het dan handig om je iPhone zo snel mogelijk op te laden. Hiervoor moet je wel een speciale lader hebben. De snelste manier om je iPhone op te laden is met een 20W-snellader. Hiermee krijg je een lege iPhone-batterij binnen een half uur op ongeveer 50 procent batterij. De iPhone 8 (uit 2017) en nieuwer ondersteunen snelladen.