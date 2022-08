iPhone opladen: zó veel ben je jaarlijks kwijt aan stroomkosten

Als je je iPhone elke dag oplaadt, geef je het toestel honderden uren stroom per jaar. Die stroom is natuurlijk niet gratis. Dus, hoeveel euro ben je per jaar kwijt om je iPhone op te laden? We zochten het uit – en het antwoord zal je misschien verrassen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone opladen: wat ben je jaarlijks kwijt aan stroom?

Een iPhone, een databundel en wat accessoires: het is allemaal al duur genoeg. Waar we niet altijd bij stilstaan is dat we ook betalen voor de stroom voor het opladen van de iPhone. Hoeveel ben je per jaar eigenlijk kwijt aan het opladen van je telefoon?

Om het te berekenen, nemen we de iPhone 13 Pro als voorbeeld. We gaan ervan uit dat de batterij elke dag één uur per dag wordt opgeladen – 365 keer per jaar. Dit gebeurt met een snellader (27W), waarmee je de accu binnen een uur van nul naar tachtig procent brengt. Voor de meeste mensen is dat bij de iPhone 13 Pro – met een capaciteit van 3095 mAh – genoeg om de dag door te komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stroomkosten iPhone

Dit is hoeveel energie de iPhone 13 Pro iedere dag ongeveer verbruikt:

1 uur x 27 Watt = 27 Wh (wattuur)

Vermenigvuldigen we dit aantal met de laadcycli per jaar (dus 365), dan krijgen we het jaarlijkse energieverbruik.

27 Wh x 365 = 9855 Wh, oftewel 9,855 kilowattuur (kWh)

Tot slot moeten we weten wat de kWh-prijs is. Momenteel is die erg hoog; volgens de Consumentenbond was dat in maart 2022 gemiddeld 67 cent per kWh. In januari 2021 was die nog gemiddeld 24 cent per kWh. Door de kWh-prijs te vermenigvuldigen met het aantal kilowattuur, weten we wat het jaarlijks aan stroom kost om de iPhone op te laden:

9,855 x 24 cent = 660,29 cent of € 6,60 per jaar

Het zijn dus geen kosten die je flink voelt in de portemonnee, al zijn ze niet helemaal verwaarloosbaar. Bovendien vallen de kosten in de praktijk wat hoger uit, aangezien een iPhone na het opladen meestal niet meteen worden losgekoppeld. Ook dan wordt er nog steeds stroom verbruikt – al is het weinig.

Vallen de stroomkosten voor het opladen jou mee of tegen? Laat het hieronder weten in de reacties!