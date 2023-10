Problemen met draadloos opladen iPhone in BMW: fix komt eraan

Bezitters van een BMW hadden gemerkt dat het draadloos opladen van hun iPhone niet werkte. Apple erkent het probleem en komt met een oplossing.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Problemen met draadloos opladen in BMW: fix komt

In begint oktober schreven we dat bezitters van een BMW problemen hadden gekregen met het draadloos opladen van hun iPhone. Na het draadloos opladen van de iPhone in de auto werkt de NFC-chip niet meer volgens verschillende berichten op X (Twitter).

De iPhone gaf dan na het ‘opladen’ de melding dat Apple Pay niet ingesteld kon worden wanneer je de functie wilde gebruiken. Na verdere inspectie bleek de NFC-chip in de iPhone niet meer te functioneren. De klachten kwamen vooral voor bij bezitters van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Inmiddels heeft Apple een reactie op het probleem gegeven. In een interne memo naar hun service-medewerkers zegt Apple dat een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max in ‘enkele’ gevallen problemen hebben met het draadloos opladen in BMW-auto’s. Dat kan ervoor zorgen dat de NFC-chip (tijdelijk) niet meer werkt. De memo geeft verder geen informatie over wat precies de oorzaak is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft gezegd dat de oplossing in een software-update komt, later dit jaar. iOS 17.1 is net uit en daarin wordt het probleem niet opgelost. Waarschijnlijk komt de fix daarom in een van de volgende updates. Dit zal dan iOS 17.1.1 of iOS 17.2 zijn. Apple adviseert iPhone-bezitters om op dit moment geen gebruik te maken van draadloze opladen in een BMW.

Overigens heeft Apple tegen de technische dienst gezegd dat ze de NFC-chip opnieuw moeten starten, wanneer een iPhone problemen heeft na het opladen in een BMW. Als dat het probleem niet oplost moet de iPhone ter reparatie worden aangeboden, aldus Apple.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!