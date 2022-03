De iPhone is fijner dan elke Android: dit zijn meer dan 8 redenen waarom

Nu ik een maand voor het eerst van mijn leven een iPhone gebruik, is het tijd om de balans op te maken. Ben jij, net zoals ik, altijd al een Android-fan geweest, maar toch nieuwsgierig naar de iPhone? Lees in dit artikel de kleine dingen die voor mij het verschil maken.

Van Android naar iPhone: waarom zou je switchen?

Sinds een maand ben ik in dienst bij iPhoned, dus uiteraard draag ik nu ook een iPhone bij me. Ik ben via verschillende modellen van onder andere Motorola, Huawei, Xiaomi en natuurlijk Samsung, nu beland bij de iPhone 12 Pro. Omdat de hardware van al deze telefoons moeilijk in één artikel zijn te toetsen, en de telefoons op deze gebieden al vaak met elkaar zijn vergeleken, gooi ik het over een andere boeg. In dit artikel lees je de kleine verschillen die er voor zorgen dat ik niet meer terugverlang naar het Android-systeem.

Een gevoel van veiligheid op mijn iPhone

Natuurlijk, Google en alle Android-fabrikanten hebben enorm veel beveiliging ingebouwd om het gebruik veilig te maken. Tóch heb ik een vertrouwder en veiliger gevoel bij het gebruik van mijn iPhone.

1. De App Store is veilig

Ten eerste voelt de App Store van Apple enorm betrouwbaar aan. Dat ligt niet alleen aan de interface en het strakke design. Het heeft voornamelijk te maken met dat de apps die je daar downloadt veelvuldig getest zijn. Ik ben dus niet bang, in tegenstelling tot sommige apps die je in de Google Play Store tegenkomt, dat ik per ongeluk een app met verkeerde bedoelingen toegang geef tot mijn telefoon.

Daarnaast kun je per nieuwe app instellen wanneer hij je gegevens mag opvragen om de app goed te laten functioneren. Deze ‘Sta alleen toe als de app geopend is’-functie zorgt er ook voor dat ik mijn iPhone gebruik, zonder argwanend te worden.

2. Meer privacy in Foto’s

Super tof natuurlijk dat artificiële intelligentie tegenwoordig voorwerpen, dieren en mensen kan herkennen op je foto’s. Ik vind het alleen ook een beetje eng. Zowel Google en Apple werken aan de perfectionering van deze functionaliteit.

Er zit echter een groot verschil in; de AI van mijn iPhone scant mijn foto’s op de telefoon zelf, terwijl Android-smartphones alle foto’s naar datacentra sturen en ze daar uitpluizen. Dit zorgt ervoor dat Apple dus zelf niet in mijn foto’s kan kijken en mijn kiekjes dus ook écht privé zijn.

3. Face ID vs andere inlog-vormen op Android

Toen ik tien jaar lang van verschillende Android-telefoons genoot, heb ik geen enkele keer mijn gezicht gescand om makkelijker te kunnen inloggen. Bij de iPhone durf ik dat wel. De Face ID van Apple, die sinds de iPhone X te vinden is bij de Apple smartphones, maakt niet zomaar een foto van je gezicht en kijk of deze overeenkomt, zoals Android-smartphones doen. Nee, Face ID maakt een 3D-scan van je hoofd.

Naast een veiliger gevoel werkt Face ID ook nog eens razendsnel. Ik heb wel eens de vingerafdrukscanners van verschillende Android-telefoons (tot aan de Samsung Galaxy S20 toe) gebruikt, maar hadden allen vaak foutmeldingen. Soms moest ik zelfs drie keer mijn vinger optillen en weer neerleggen om de scan te voltooien. De Face ID-scan is al gedaan voordat je überhaupt bedenkt wat je op je iPhone gaat doen.

Android vs iPhone: Media afspelen (én opnemen)

Op het gebied van geluid en media gebruik ik mijn smartphone enorm veel. Volgens mijn Schermtijd-widget op de iPhone gebruik ik bijvoorbeeld Spotify meer dan een uur per dag. Het is dan ook heel fijn om te merken dat deze (en andere media-platformen) heel soepel loopt op de iPhone. Dit zit hem echter eerder in de hardware dan dat iOS dit beter doet dan Android-telefoons.

Een merkbaar verschil is de snelheid van koppelen met verschillende bluetooth apparaten. Dit gaat met mijn iPhone soepeler dan dat ik ooit heb meegemaakt bij mijn oude Android-telefoons.

4. Volumeknoppen en Stille Modus

Zowel Android-telefoons als iPhones hebben manieren om de verschillende soorten geluiden op te splitsen. Bij Android resulteert deze functionaliteit vaak in een onhandige pop-up met veel te veel verschillende soorten geluiden: ‘meldingen’, ‘beltonen’, ‘media’ en ‘systeemgeluiden’. Natuurlijk is het afhankelijk van de UI-skin van de fabrikant hoe dit opgedeeld is. Deze pop-up is echter enorm vervelend en weet vrijwel nooit het juiste geluid automatisch te herkennen.

Bij de iPhone is dit een stuk fijner geregeld. Eén volumeknop (ofja twee: harder en zachter) past ál het geluid aan. Daarnaast is de ‘Stille Modus’-knop ook handig om alles in een keer te muten. Toch kan Apple nóg een belangrijke volume-functie toevoegen aan de iPhone 14.

5. Dictafoon klinkt super helder

Ga je weleens naar een concert? En wil je dat moment goed vastleggen? De geluidsopnamekwaliteit van de iPhone is veel helderder dan een iedere Android-telefoon die ik heb gebruikt. Nu ben ik zelf niet heel erg fan van een concert filmen, maar gebruik ik deze functie wel in een soortgelijke setting.

Bij de repetitie van mijn band nemen we nieuw geschreven nummers (tijdelijk) op om ze terug te luisteren. De kwaliteit waarmee de iPhone dit doet is fenomenaal. Terwijl bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21, die een bandgenoot heeft, de muziek een als een grote geluidsworst klinkt, zijn de opnames van de iPhone 12 Pro helder en is het mogelijk om elk instrument van elkaar te onderscheiden.

Overige topfuncties (en kleine iPhone-irritaties)

Dan zijn er nog enkele aspecten aan de iPhone die nét het verschil maken ten opzichte van een Android-smartphone.

6. Haptisch is de iPhone oppermachtig

Op het gebied van trillingen is de iPhone weergaloos. Als je aan het rad draait bij het instellen van je wekker merk je deze haptische subtiliteit heel goed. Ook bij het aan- en uitklikken van je ‘Stille Modus’-knop voel je de trillingen heel zacht. Dit is wel meer een leuke gimmick, dan dat het dé reden is om over te stappen op de iPhone.

7. Wifi-assistentie laat je altijd streamen

Daarnaast is het enorm fijn dat op plekken waar je wifi-verbinding niet zo sterk is, de iPhone de verbinding automatisch ondersteunt met mobiele data. Dit overkwam bij maar al te vaak met mijn Android-telefoon als ik lekker van de zon aan het genieten was in mijn tuin. Deze optie vind je bij ‘Instellingen>Mobiel Netwerk’. Vervolgens scroll je naar beneden om ‘Wifi-assistentie’ aan te tikken.

8. De reclames in Android-apps zijn er puur om je te irriteren

Natuurlijk gebruik ik ook veel gratis apps. Deze verdienen hun geld door af en toe een advertentie te laten zien die je pas na vijf seconden (of soms een halve minuut) kan doorklikken. Dat vind ik prima, zolang ik ze maar wel kan doorklikken. Bij Android-telefoons is dit vaker niet, dan wél het geval. Gelukkig heb ik hier bij deze iPhone-games eigenlijk geen last van.

Nog wat kleine iPhone-irritaties (die eigenlijk gewoon wennen zijn)

De klassieke ‘dansende’ icoontjes die beginnen de wiebelen als ik het thuisscherm wil aanpassen zijn ietwat overweldigend. Zeker als ik per ongeluk een app-icoon iets te lang indruk.

Als je een app even opnieuw wilt opstarten omdat hij vastloopt (ja, dat gebeurt ook weleens bij een iPhone), is dit vrij moeilijk. Ik swipe vaker de hele app weg dan dat ik in het menu kom om de app te herstarten.

Je moet voor mijn gevoel nét iets te lang de knoppen op het vergrendelscherm in houden om daadwerkelijk de zaklamp of je camera te openen. Dit gaat tegen het nut van snelkoppelingen in voor mijn gevoel.

Deze laatste irritaties zijn enkel dingen waar ik nog aan gewend moet raken. Toch weet ik nu, na het gebruik van een maand, dat ik mijn iPhone niet meer inwissel voor een Android-model. In het algemeen voelt de software en de interface van de iPhone soepeler aan en ligt de snelheid van het gebruik enkel aan hoe goed mijn oog-handcoördinatie is.

