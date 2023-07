5 redenen waarom je voor iPhone moet kiezen (en geen Android)

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Wordt het dan een iPhone of Android? Wij geven je 5 redenen waarom je voor een iPhone moet kiezen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone of Android: 5 redenen om voor Apple te kiezen

In de wereld van smartphones is er een felle strijd tussen iPhone- en Android-gebruikers. Hoewel Android zeker voordelen heeft, zijn er genoeg redenen waarom een iPhone de betere keuze is. Hier zijn vijf redenen waarom je voor een iPhone moet kiezen (en niet voor een Android-smartphone).

1. Bediening en gebruiksvriendelijkheid

Een van de grootste voordelen van een iPhone is de gebruiksvriendelijkheid en de bediening. Het besturingssysteem (iOS) van Apple staat bekend om zijn eenvoud en elegantie.

Zelfs als je nog nooit een iPhone hebt gehad leer je heel snel hoe je een iPhone moet gebruiken. Daar waar je bij Android vaak verschillende versies van het besturingssysteem krijgt, is de interface van elke (recente) iPhone gelijk. Stap je dus een keer over naar een nieuwere iPhone? Dan kun je er meteen mee aan de slag.

Apple maakt zowel de hardware als de software van zijn apparaten. Dat heeft als voordeel dat je ook lang updates krijgt met de nieuwste beveiligingsupdates en iOS-functies. Bovendien zijn iPhones minder vatbaar voor malware en andere beveiligingsproblemen in vergelijking met sommige Android-smartphones.

Tenminste, zolang het nog duurt. Als Apple straks sideloading toe moet staan kan dit veranderen. Hierdoor wordt het risico op malware ook bij Apple groter.

Lees meer: Apple negeert EU-wet – mogelijk toch geen sideloading in 2024

3. Apple’s ecosysteem

Wanneer je al andere Apple-apparaten hebt, zoals een MacBook Air, iPad of Apple Watch, dan merk je al snel dat al deze apparaten heel goed samenwerken. Dat komt door Apple’s eigen ecosysteem. Hiermee kun je onder andere heel eenvoudig bestanden overzetten, gegevens synchroniseren en speciale functies als AirDrop gebruiken tussen verschillende Apple-devices.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. iPhones zijn behoorlijk waardevast

Koop je nu een iPhone? Dan heb je er over een paar jaar nog steeds wat aan. Dat maakt Apple’s smartphones behoorlijk waardevast. Wanneer je een iPhone van een paar jaar oud wilt verkopen krijgt je er dus nog een heel leuk bedrag voor. Dat bedrag kun je dan mooi gebruiken voor je nieuwe iPhone (of als je écht wilt, je nieuwe Android).

5. Apple support en klantenservice

Als laatste maar zeker niet de minste reden om voor een iPhone te kiezen, is de uitstekende ondersteuning en klantenservice van Apple. Als je ooit problemen hebt met je iPhone, kun je rekenen op de hulp van Apple, zowel online als in de fysieke Apple Stores.

iPhone of Android: nadelen om voor Apple te kiezen

Natuurlijk is er ook een keerzijde van de medaille. Er zijn ook een aantal zaken die wat beter bij Android zijn. Een iPhone is vaak een stuk duurder dan andere merken. Daarnaast heb je bij een Android meer keuze in verschillende toestellen. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds geen vouwbare iPhone, terwijl Android die al wel heeft. Als laatste kun je bij Android vaak net wat meer instellen en apps van derden installeren.

iPhone kopen

De iPhone 15 verschijnt in september, maar ben je nú op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 14 Pro (Max) de beste keuze. Check voor de beste prijs onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker. Wanneer je echt de allerbeste iPhone van dit moment wilt moet je onze iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker er even bij pakken.