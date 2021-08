Waarom de iPhone 13 ‘gewoon’ een notch krijgt: 3 redenen

Spoiler: de iPhone 13 krijgt ‘gewoon’ een notch. Je mag de inkeping misschien haten, maar hij zit er voor een reden. Dit moet je weten over de notch van de iPhone.

Waarom de iPhone-notch er nog steeds zit

In 2017 schokte Apple vriend en vijand door de iPhone X een notch te geven. Deze inkeping was nodig voor een nieuw speeltje: Face ID. Door hele vernuftige sensoren bovenin het toestel te plaatsen, kon je de splinternieuwe iPhone ontgrendelen door alleen even naar het scherm te kijken.

Anno 2017 was de notch een vernuftig trucje. Alhoewel Apples cosmetische ingreep tot veel verontwaardigde reacties leidde, bijvoorbeeld door er de spot mee te drijven in memes, zagen veel mensen er ook de noodzaak wel van in. Bovendien leek het erop dat de iPhone-notch een tijdelijke ‘maatregel’ was.

Nu, een paar jaar later, weten we wel beter. De iPhone heeft nog steeds een notch. Met uitzondering van de iPhone SE (uit 2020) hebben alle recente Apple-smartphones een inkeping in het scherm, tot ongenoegen van velen. Met de iPhone 13 in het vooruitzicht is het daarom een goed moment om de zaken eens te analyseren. Waarom heeft de iPhone eigenlijk nog steeds een notch?

1. De notch zit er voor een reden

Te beginnen met de meest praktische reden. De notch zit er namelijk niet voor niets. Achter de inkeping gaat enorm veel technologie schuil. De iPhone-notch biedt onder meer plaats aan een infraroodcamera, nabijheidssensor, lichtsensor, speaker, microfoon en natuurlijk de selfiecamera.

De meeste van deze sensoren zijn nodig om Face ID veilig zijn werk te laten doen. Apple profileert zich steeds meer als een privacybewust bedrijf waarbij veiligheid voorop staat, dus dit punt valt niet te onderschatten. Blijkbaar durft Apple het nog niet aan om aan dit fundament te sleutelen.

2. Is de technologie er klaar voor?

Maar waarom hebben concurrerende Android-telefoons dan een veel kleinere notch, of helemaal geen inkeping? In de meeste gevallen hangt dit samen met het eerste punt: veiligheid.

Vergelijken we Face ID met de gezichtsherkenning van concurrerende Android-telefoons, dan trekt Apples methode aan het langste eind. De gezichtsherkenning is relatief goed beveiligd. En dat mag ook wel, want je ‘geeft’ een ontzettend kwetsbaar goed ‘weg’: je gezicht.

De technologie zit niet stil en er zijn al manieren om de voorste camera weg te werken door ‘m onder het scherm weg te merken, maar je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen: dit werkt minder goed dan Face ID. Je levert (momenteel) ofwel in op kwaliteit of op veiligheid, en dat ziet Apple niet zitten.

3. Hoe belangrijk is de iPhone-notch nou echt?

Apple is een beursgenoteerde onderneming. Daar waar het bedrijf furore maakte door zo nu en dan spectaculaire producten aan de man te brengen, zoals de iPhone, vaart de firma al jaren een meer behouden vaart.

Vanuit financieel oogpunt is dit ook alleen maar logisch. Een grote misstap in de vorm van een gefaald product kan miljarden aan koerswaarde verdampen en dus zijn beursgenoteerde bedrijven conservatiever dan vrijgeestige start-ups.

En waarom zou men ook? Apple heeft weinig reden om de iPhone-notch naar het kerkhof te brengen. Het bedrijf laat ieder jaar betere cijfers zien, de iPhone is in grote delen van de wereld ingeburgerd en in groeimarkten valt nog aan terrein te winnen.

Met andere woorden: blijkbaar interesseert het consumenten maar weinig dat de iPhone een notch heeft. Het boeit mensen in ieder geval te weinig om met hun portemonnee te stemmen. De iPhone is nog nooit zo populair geweest als op dit moment en Apple pronkt trots met het verkoopsucces van de iPhone 12, het meest recente toestel.

Vooruitblik

Tijd voor een blik op de toekomst. Volgens meerdere telecominsiders werkt Apple aan een toestel zonder inkeping in het scherm. Wanneer deze mysterieuze telefoon verschijnt, is nog onduidelijk. Wij zouden er daarom geen geld op in durven zetten.

Je kunt er daarom vanuit gaan dat de iPhone 13 ‘gewoon’ een notch heeft. Dit toestel wordt in september 2021 gepresenteerd en komt hoogstwaarschijnlijk in vier uitvoeringen.

Dankzij gelekte informatie weten al een hoop over de nieuwe iPhones van 2021 en in onderstaande video praten we je bij.