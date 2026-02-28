Tijdelijk tot 20% korting op de MacBook Air & Pro bij Coolblue

Door Flitsmeister krijg je meer verkeersboetes (iPhone-nieuws #9)

Maurice Snijders
28 februari 2026, 16:09
3 min leestijd
Door Flitsmeister krijg je meer verkeersboetes (iPhone-nieuws #9)

Let op als je regelmatig Flitsmeister gebruikt! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Let op als je Flitsmeister gebruikt: kans op verkeersboetes is véél groter

flitsmeister boete

Ga jij niet zonder Flitsmeister de weg op om verkeersboetes te voorkomen? Dat kun je beter niet doen, want het tegenovergesteld blijkt waar. Uit onderzoek onder duizend automobilisten komt volgens Independer naar voren dat bestuurders die apps als Flitsmeister gebruiken juist vaker verkeersboetes ontvangen.

→ Dit is het geval

Handigste Apple Watch-functie staat standaard uit – zo schakel je ‘m in

apple watch wijzerplaat kiezen

Je Apple Watch krijgt er regelmatig handige functies bij, maar soms verwijdert Apple ook onderdelen. Bij watchOS 10 schrapte Apple bijvoorbeeld een belangrijke instelling van de Apple Watch. Na veel kritiek besloot het bedrijf de functie terug te brengen, alleen moet je de functie nu eerst zelf inschakelen.

 → Zo doe je dat

Paars pijltje op je iPhone? Dat symbool kun je beter niet negeren

paarse pijl iphone

Op je iPhone verschijnen regelmatig symbolen. Het batterijsymbool heeft vier verschillende kleuren, waaraan je kunt zien of de energiebesparingsmodus is ingeschakeld of de accu bijna leeg is. Een symbool dat je waarschijnlijk minder vaak ziet is een paars pijltje op je iPhone.

→ Dit betekent het

Zet deze 3 instellingen direct aan (vóórdat je iPhone wordt gestolen)

3 instellingen iphone

Op je iPhone staan enorm veel belangrijke bestanden. Denk daarbij niet alleen aan foto’s, video’s en berichten, maar ook aan je bankgegevens en andere gevoelige informatie. Het is dan ook belangrijk om je iPhone zo goed mogelijk te beveiligen. Zet daarom drie specifieke instellingen direct aan!

→ Deze 3 instellingen

iOS 26.3 vs iOS 26.4: zo zien je nieuwe iPhone-instellingen eruit

ios 26.3 vs ios 26.4

Door iOS 26.4 bèta 1 weten we dat er heel veel nieuwe functies naar de iPhone komen. Apple introduceert meer features, handige verbeteringen én een aangepast ontwerp. Laatstgenoemde zien we terug in de Instellingen-app, waar het uitkiezen van een iPhone-achtergrond in iOS 26.4 anders gaat dan in iOS 26.3.

→ Zien!

iOS 26 heeft weer problemen – en blokkeert je favoriete iPhone-apps

ios 26 gevaren

Heb jij iOS 26 geïnstalleerd en heb je sindsdien problemen met je iPhone? Je bent dan niet de enige, want Apple heeft veel problemen gehad met de softwareversie. En Apple heeft nog steeds niet alle problemen in iOS 26 opgelost, want door een softwarefout worden je favoriete iPhone-apps geblokkeerd.

→ Dit is er aan de hand

iPhone 18 Pro (Max) verschijnt in een bijzondere kleur: zo ziet die eruit

18 pro

Dit jaar staan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max bij Apple op de planning. Apple voorziet de iPhones traditiegetrouw niet alleen van een nieuwe processor, maar brengt de toestellen ook in nieuwe kleuren uit. Dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) niet anders, die volgens nieuwe geruchten in een bijzondere kleur verschijnt.

→ Deze kleur

Deze langverwachte functie komt met iOS 26 eindelijk naar je iPhone

langverwachte functie

Apple voegt met iOS 26.4 bèta 2 een langverwachte functie toe die communiceren veiliger maakt. Helaas maakt deze functie geen onderdeel uit van iOS 26.4, maar is dus alleen opgenomen in deze bètaversie. Volgens Apple komt de functie wel beschikbaar in een toekomstige iOS 26-update.

→ Dit is de functie

