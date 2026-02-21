Let op voor deze 5 gevaarlijke vormen van oplichting (iPhone-nieuws #8)

Er wordt gewaarschuwd voor vijf hele gevaarlijke vormen van oplichting. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Lees verder na de advertentie.
Enorm datalek bij Odido: pas op voor deze 5 vormen van oplichting
Door de cyberaanval op Odido zijn de gegevens maar liefst 6,2 miljoen mensen gelekt – het bedrijf waarschuwt nu voor 5 vormen van oplichting. Let op voor deze gevaarlijke berichten, zodat jouw gegevens veilig blijven!
Pak je agenda: op 4 maart 2026 komen nieuwe Apple-producten
Er komt een Apple-event aan! Apple heeft aangekondigd op welke datum het eerste evenement van 2026 plaatsvindt. Wij vertellen je wanneer het Apple-event begint én welke nieuwe producten er op de planning staan!
→ Eerste Apple-event van 2026?
‘iDEAL is bijgewerkt naar Wero’: pas op voor dit gevaarlijke spambericht
Oplichters maken misbruik van de overgang van iDEAL naar Wero, waardoor de kans op fraude steeds groter wordt. Er gaat nu een gevaarlijk spambericht rond, dat veel verspreid wordt via sms en mail.
iOS 26.3 geïnstalleerd? Dan kun je hier deze nieuwe wallpapers vinden
Apple heeft met software-update iOS 26.3 weer een aantal nieuwe wallpapers naar je iPhone gebracht. De nieuwe achtergronden hebben een speciale functie. Benieuwd hoe ze eruitzien? We laten je zien waar je ze kunt vinden.
Let op: deze belangrijke iPhone-functie staat straks standaard aan
iOS 26.4 is de volgende grote iPhone-update en Apple is van plan om een belangrijke beveiligingsfunctie vanaf dan standaard in te schakelen. Nu staat de functie nog uitgeschakeld, waardoor het om een belangrijke verandering gaat.
Zet deze Google Chromecast-feature direct aan (voor je eigen veiligheid)
Heb jij een Google Chromcast? Of een Google TV Streamer? In dat geval moet je goed opletten bij het installeren van apps. Schakel deze functie van de Google TV daarom direct in, zodat het apparaatje veilig blijft!
Met deze slimme truc werkt je Apple Watch véél beter (en sneller)
Draag je vaak een Apple Watch? En ben je steeds (te) lang bezig met het vinden van een specifieke applicatie in watchOS? Dan moet je deze slimme truc kennen, want die maakt je Apple Watch veel beter én overzichtelijker!
ChatGPT weet meer van je dan je denkt – maar zo voorkom je dat
Als je regelmatig ChatGPT gebruikt weet de chatbot waarschijnlijk veel meer van je dan je denkt. ChatGPT gebruikt alle informatie die in eerdere gesprekken is verzameld. Wij vertellen je hoe je dat voorkomt.
iPhone 18 Pro (Max) prijzen: zo duur worden de nieuwe iPhones
De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar! Ben je van plan om de nieuwe iPhones te halen en wil je weten hoeveel je gaat betalen voor de iPhone 18 Pro (Max)? Dit zijn de verwachte startprijzen bij Apple!
→ Hoe duur wordt de iPhone 18 Pro (Max)?
Deze nieuwe CarPlay-functie wil je straks direct gebruiken (maar er is één nadeel)
Er komt een grote verandering aan voor CarPlay! Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht en legt met deze software de basis voor een nieuwe CarPlay-functie. Dit gaat er veranderen.
→ Grote verandering voor CarPlay!
Meer iPhone-nieuws
- Let op voor deze 5 gevaarlijke vormen van oplichting (iPhone-nieuws #8) (21 feb)
- CarPlay krijgt in iOS 26.4 een belangrijke nieuwe functie (met dit voordeel) (21 feb)
- iPhone 17 fors in prijs verlaagd: hier is-ie het goedkoopst (21 feb)
- 10 iPhone-tips die je zeker niet mag missen (als je ze nog niet kent) (20 feb)
- Met deze tips en trucs haal je nóg meer uit je iPhone (en CarPlay) (20 feb)
- Buddi MagWay: handige iPhone-houder voor in de cd-speler van je auto (20 feb)
- Waarom iedereen deze nieuwe Instagram-functie moet inschakelen (20 feb)
- Deze 7 verborgen features komen met iOS 26.4 naar je iPhone (20 feb)
- ‘iDEAL is bijgewerkt naar Wero’: pas op voor dit gevaarlijke spambericht (19 feb)
- iPhone 17 vs Google Pixel 10a: zo groot zijn de (prijs)verschillen (19 feb)