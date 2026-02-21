Let op voor deze 5 gevaarlijke vormen van oplichting (iPhone-nieuws #8)

Er wordt gewaarschuwd voor vijf hele gevaarlijke vormen van oplichting. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Door de cyberaanval op Odido zijn de gegevens maar liefst 6,2 miljoen mensen gelekt – het bedrijf waarschuwt nu voor 5 vormen van oplichting. Let op voor deze gevaarlijke berichten, zodat jouw gegevens veilig blijven!

→ Pas goed op!

Er komt een Apple-event aan! Apple heeft aangekondigd op welke datum het eerste evenement van 2026 plaatsvindt. Wij vertellen je wanneer het Apple-event begint én welke nieuwe producten er op de planning staan!

→ Eerste Apple-event van 2026?

Oplichters maken misbruik van de overgang van iDEAL naar Wero, waardoor de kans op fraude steeds groter wordt. Er gaat nu een gevaarlijk spambericht rond, dat veel verspreid wordt via sms en mail.

→ Pas op voor dit bericht!

Apple heeft met software-update iOS 26.3 weer een aantal nieuwe wallpapers naar je iPhone gebracht. De nieuwe achtergronden hebben een speciale functie. Benieuwd hoe ze eruitzien? We laten je zien waar je ze kunt vinden.

→ Hier vind je ze

iOS 26.4 is de volgende grote iPhone-update en Apple is van plan om een belangrijke beveiligingsfunctie vanaf dan standaard in te schakelen. Nu staat de functie nog uitgeschakeld, waardoor het om een belangrijke verandering gaat.

→ Welke beveiligingsfunctie?

Heb jij een Google Chromcast? Of een Google TV Streamer? In dat geval moet je goed opletten bij het installeren van apps. Schakel deze functie van de Google TV daarom direct in, zodat het apparaatje veilig blijft!

→ Zo doe je dat

Draag je vaak een Apple Watch? En ben je steeds (te) lang bezig met het vinden van een specifieke applicatie in watchOS? Dan moet je deze slimme truc kennen, want die maakt je Apple Watch veel beter én overzichtelijker!

→ Welke truc?

Als je regelmatig ChatGPT gebruikt weet de chatbot waarschijnlijk veel meer van je dan je denkt. ChatGPT gebruikt alle informatie die in eerdere gesprekken is verzameld. Wij vertellen je hoe je dat voorkomt.

→ Zo voorkom je dat!

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar! Ben je van plan om de nieuwe iPhones te halen en wil je weten hoeveel je gaat betalen voor de iPhone 18 Pro (Max)? Dit zijn de verwachte startprijzen bij Apple!

→ Hoe duur wordt de iPhone 18 Pro (Max)?

Er komt een grote verandering aan voor CarPlay! Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht en legt met deze software de basis voor een nieuwe CarPlay-functie. Dit gaat er veranderen.

→ Grote verandering voor CarPlay!

Meer iPhone-nieuws