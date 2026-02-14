Betere accuduur? Zet dan deze functie uit op je iPhone (iPhone-nieuws #7)

Is je iPhone alweer leeg vóór het einde van de dag? Zet deze functie dan uit! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gaat de accu van jouw iPhone steeds sneller leeg? In dat geval zijn er genoeg instellingen die je kunt aanpassen om de accuduur van je iPhone te verlengen. Het inschakelen van de energiebesparingsmodus is dan een eenvoudige manier om langer met de accu van je iPhone te doen. Maar dat is niet altijd genoeg.

→ Dit moet je doen!

Volgens verschillende geruchten komt de opvolger van de iPhone 16e er snel aan. Zo wordt de iPhone 17e misschien al op donderdag 19 februari 2026 aangekondigd. Dat is een opvallende keuze, want Apple kiest meestal voor een release op maandag of dinsdag.

→ Of wordt het toch ietsjes later

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In 2026 wordt iOS 27 de belangrijkste update voor de iPhone. Apple werkt op de achtergrond aan de ontwikkeling van iOS 27, terwijl er nog steeds updates voor iOS 26 komen. Met de nieuwe softwareversie komen er ook veel functies naar de iPhone, maar een functie komt volgens geruchten tóch niet naar iOS 27.

→ Deze functie wordt doorgeschoven

Gebruik je Apple Home (Woning) om je slimme apparaten in huis te bedienen? Dan moet je even opletten. In iOS 16.4 werd er een speciale update voor de Woning-app uitgebracht. Deze update hoefde je niet per se te installeren en bleef langere tijd optioneel. Maar daar is Apple nu vanaf gestapt.

→ Zo kun je de app bijwerken!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komt een grote verandering aan voor CarPlay! Volgens de doorgaan betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt CarPlay er in 2026 een belangrijke functie bij. CarPlay krijgt dan ondersteuning voor applicaties die met kunstmatige intelligentie werken en via spraakopdrachten worden bediend.

→ Maar daar blijft het niet bij!

Binnenkort gaat iDeal verdwijnen en maakt de dienst plaats voor Wero. Wero is een nieuw Europees betaalplatform. De komst van Wero moet digitale betalingen veiliger en sneller maken, maar vergroot ook de kans op oplichting. Pas daarom op voor deze vijf gevaarlijke manieren van oplichting.

→ Hier moet je op letten!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp heeft aangekondigd dat ze van plan zijn om via een wachtlijst toegang te bieden tot een nieuw abonnement. Dat abonnement krijgt een aantal premiumfuncties. Denk daarbij aan exclusieve stickers, app-thema’s en het aanpassen van app-pictogrammen. Daar blijft het niet bij en er komen nog veel meer functies bij.

→ Wanneer komen deze functies?

De iPhone 18 Pro (Max) verschijnt dit najaar en naast een aantal nieuwe functies worden er ook drie aanpassingen doorgevoerd bij het vertrouwde ontwerp. We zetten de drie grootste veranderingen voor je op een rij.

→ Dit gaat er veranderen!

Ben je van plan om nieuwe AirPods halen? In dat geval zijn er meerdere oortjes die je in 2026 kunt kiezen. Apple verkoopt op dit moment de AirPods 4, AirPods Pro 3 en de AirPods Max. De AirPods 4 zijn er zelfs in twee varianten: met en zonder ruisonderdrukking. Twijfel je welke oortjes voor jou de beste keuze zijn? Wij helpen je!

→ En hier zijn ze het goedkoopst!

Meer iPhone-nieuws