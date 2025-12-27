Leg je telefoon nóóit met het scherm naar boven (iPhone-nieuws #52)

Leg je iPhone nooit met het scherm naar boven en deze tips van 2025 zijn onmisbaar. Dat en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Leg jij je iPhone ook altijd met het scherm omhoog als je hem niet gebruikt? Niet doen, want dat is echt vragen om ellende. Benieuwd naar alle nadelen? Om deze redenen moet je jouw iPhone nooit met het scherm omhoog neerleggen.

→ Pas op voor deze nadelen

Aan het einde van het jaar kijken we altijd terug naar de (Apple)-apparaten die zijn verschenen. Meestal kiezen we hierbij uit de verschillende producten die het bedrijf uit Cupertino heeft uitgebracht, maar dat is in 2025 anders.

→ Welk product is wél het beste?

Heb je het idee dat iemand regelmatig op jouw iPhone zit zonder dat tegen jou te zeggen? Dan is er een eenvoudige maar verborgen functie om daarachter te komen. Zo kom je erachter of iemand stiekem op je iPhone heeft gekeken.

→ Hoe zie je dat?

Hoewel we nog allemaal over Pluribus praten, had Apple in 2025 nog veel meer voor ons in petto op Apple TV. We zetten de beste series en films van het jaar voor je onder elkaar, die je gezien moet hebben!

→ Deze series moet je zien!

Apple-producten zijn door het gebruik van betere chips toekomstbestendiger geworden. Daarom is niet de gloednieuwe MacBook Air 2025 mijn product van het jaar, maar juist de MacBook Air van 2024!

→ MacBook Air product van 2025?

Met de prijsverhogingen wordt het steeds minder aantrekkelijk om het hele jaar door Netflix aan te houden. Als je nu toch weer een maandje neemt, moet je zeker onderstaande series en films checken.

→ Het beste van Netflix in 2025

Het afgelopen jaar heb je 51 keer onze wekelijkse iPhone-tips kunnen lezen. Deze 52e keer hebben we de top 5 met beste iPhone-tips van 2025! We hebben voor dit overzicht niet alleen gekeken naar de beste iPhone-tips, maar ook naar de meestgelezen iPhone-tips!

→ Deze tips moet je kennen

Wat kun je nog verbeteren aan het bandje van de Apple Watch? Daar hebben ze bij dit bandje niet lang over na hoeven te denken, want deze heeft wel iets heel speciaals. En we moeten toegeven dat het idee best goed werkt.

→ Scheef Apple Watch-bandje?

