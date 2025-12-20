iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Er zijn nu twee nieuwe features voor CarPlay (iPhone-nieuws #51)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
20 december 2025, 14:29
Apple heeft een update uitgebracht met twee nieuwe features voor CarPlay. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

CarPlay heeft per direct twee nieuwe features – zo krijg je ze

carplay ios 26 standaard weergave

CarPlay heeft er weer nieuwe functies bij! Apple heeft iOS 26.2 uitgebracht en daarmee komen niet alleen verbeteringen naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige veranderingen. Het besturingssysteem krijgt maar liefst twee features in iOS 26.2. Ben je benieuwd welke dat zijn en hoe je ze kunt gebruiken?

→ Dit zijn ze!

iOS 26.4 is nu al een belangrijke update (met 5 verbeteringen voor je iPhone)

ios 26.4 header

Apple heeft iOS 26.2 net uitgebracht, maar op de achtergrond wordt iOS 26.4 al ontwikkeld. Het wordt volgens geruchten een belangrijke update, die veel nieuwe functies naar de iPhone brengt. In iOS 26.2 zijn de eerste aanwijzingen voor deze functies opgedoken. Je wilt vast weten welke verbeteringen het zijn.

→ Dit verandert er

Jouw AirPods hebben een update – zo zie je of ze worden bijgewerkt

AirPods bijgewerkt

Als je je iPhone, iPad of Mac wilt updaten naar de nieuwste software, is dat altijd heel eenvoudig. Je gaat gewoon in de app Instellingen naar ‘Algemeen’ en daar tik je op ‘Software-update’. Is er inderdaad een update beschikbaar, dan kun je die op die plek installeren. Bij nieuwe AirPods-firmware gaat het anders.

→ Zo zie je het

watchOS 26.2 is uit: dit zijn alle veranderingen voor je Apple Watch

watchOS 26.2

watchOS 26.2 is nu beschikbaar. Je kunt de update installeren via de Watch-app op je iPhone. Ga daarvoor naar ‘Algemeen > Software-update’. Zorg er wel eerst voor dat je je iPhone al hebt bijgewerkt naar iOS 26.2. Pas dan kun je watchOS 26.2 installeren op je Apple Watch. Ben je benieuwd naar alle vernieuwingen?

→ Dit zijn ze!

Apple Fitness Plus eindelijk in Nederland en België (voor deze prijs)

apple fitness+

Gebruikers in Nederland en België hebben er een nieuwe Apple-dienst bij! Apple Fitness Plus is sinds maandag 15 december 2025 eindelijk te gebruiken in Nederland en België. De sportdienst is nu naar meer landen gebracht, waardoor je nu eenvoudiger kunt sporten met je iPhone, iPad en Apple TV.

→ Zo duur is het

iOS 26.3 bèta 1 is uit – en brengt deze 3 verbeteringen naar je iPhone

ios 26.3

De eerste testversie van iOS 26.3 is verschenen! Apple heeft iOS 26.3 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. In de nieuwe softwareversie introduceert Apple de eerste functies, die uiteindelijk met iOS 26.3 naar je iPhone komen. Ben je benieuwd welke veranderingen je kunt verwachten?

→ Dit komt eraan

Deze nieuwe functie maakt AirDrop nóg veiliger (en zo werkt die)

airdrop veiliger

AirDrop is al heel lang een populaire iPhone-functie, waarmee je gemakkelijk foto’s, bestanden en nog veel meer kunt delen met vrienden en familie. In iOS 26.2 zit nu een nieuwe functie, die AirDrop nog een stukje veiliger maakt. En dan met name wanneer je het wilt gebruiken met onbekende contacten.

→ Zo werkt het

Waze vs TomTom GPS navigatie: met deze dienst navigeer je beter

Waze tomtom

Waze en TomTom GPS navigatie zijn allebei bedoeld voor weggebruikers die de snelweg op mogen. Wil je liever op de fiets of te voet navigeren? Dan kun je beter uitwijken naar Google Maps of Apple Kaarten. We vergelijken de belangrijkste functies van Waze en TomTom GPS navigatie met elkaar.

→ Deze is beter

