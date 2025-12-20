Er zijn nu twee nieuwe features voor CarPlay (iPhone-nieuws #51)

Apple heeft een update uitgebracht met twee nieuwe features voor CarPlay. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay heeft er weer nieuwe functies bij! Apple heeft iOS 26.2 uitgebracht en daarmee komen niet alleen verbeteringen naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige veranderingen. Het besturingssysteem krijgt maar liefst twee features in iOS 26.2. Ben je benieuwd welke dat zijn en hoe je ze kunt gebruiken?

→ Dit zijn ze!

Apple heeft iOS 26.2 net uitgebracht, maar op de achtergrond wordt iOS 26.4 al ontwikkeld. Het wordt volgens geruchten een belangrijke update, die veel nieuwe functies naar de iPhone brengt. In iOS 26.2 zijn de eerste aanwijzingen voor deze functies opgedoken. Je wilt vast weten welke verbeteringen het zijn.

→ Dit verandert er

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je je iPhone, iPad of Mac wilt updaten naar de nieuwste software, is dat altijd heel eenvoudig. Je gaat gewoon in de app Instellingen naar ‘Algemeen’ en daar tik je op ‘Software-update’. Is er inderdaad een update beschikbaar, dan kun je die op die plek installeren. Bij nieuwe AirPods-firmware gaat het anders.

→ Zo zie je het

watchOS 26.2 is nu beschikbaar. Je kunt de update installeren via de Watch-app op je iPhone. Ga daarvoor naar ‘Algemeen > Software-update’. Zorg er wel eerst voor dat je je iPhone al hebt bijgewerkt naar iOS 26.2. Pas dan kun je watchOS 26.2 installeren op je Apple Watch. Ben je benieuwd naar alle vernieuwingen?

→ Dit zijn ze!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruikers in Nederland en België hebben er een nieuwe Apple-dienst bij! Apple Fitness Plus is sinds maandag 15 december 2025 eindelijk te gebruiken in Nederland en België. De sportdienst is nu naar meer landen gebracht, waardoor je nu eenvoudiger kunt sporten met je iPhone, iPad en Apple TV.

→ Zo duur is het

De eerste testversie van iOS 26.3 is verschenen! Apple heeft iOS 26.3 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. In de nieuwe softwareversie introduceert Apple de eerste functies, die uiteindelijk met iOS 26.3 naar je iPhone komen. Ben je benieuwd welke veranderingen je kunt verwachten?

→ Dit komt eraan

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirDrop is al heel lang een populaire iPhone-functie, waarmee je gemakkelijk foto’s, bestanden en nog veel meer kunt delen met vrienden en familie. In iOS 26.2 zit nu een nieuwe functie, die AirDrop nog een stukje veiliger maakt. En dan met name wanneer je het wilt gebruiken met onbekende contacten.

→ Zo werkt het

Waze en TomTom GPS navigatie zijn allebei bedoeld voor weggebruikers die de snelweg op mogen. Wil je liever op de fiets of te voet navigeren? Dan kun je beter uitwijken naar Google Maps of Apple Kaarten. We vergelijken de belangrijkste functies van Waze en TomTom GPS navigatie met elkaar.

→ Deze is beter

Meer iPhone-nieuws