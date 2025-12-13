Schakel deze WhatsApp-functie zo snel mogelijk in (iPhone-nieuws #50)

WhatsApp heeft een functie die je direct moet aanzetten en deze veranderingen komen met iOS 26.2 naar je iPhone. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Zet deze belangrijke functie in WhatsApp aan vóór je een oproep opneemt
Bel je regelmatig via WhatsApp? Pas dan goed op, want tijdens een telefoongesprek kan je locatie achterhaald worden. Schakel daarom deze belangrijke functie in, vóórdat je een oproep in WhatsApp beantwoordt!
Google Maps heeft een slimme nieuwe functie (die nu al onmisbaar is)
Google Maps heeft onlangs een slimme nieuwe functie doorgevoerd in de iOS-app waar je waarschijnlijk gelijk al niet meer zonder kunt. Benieuwd waar je die vindt? Lees dan snel verder.
iOS 26.1 vs iOS 26.2: deze 3 veranderingen komen naar je iPhone
De volgende update voor je iPhone komt eraan! Het is de verwachting dat iOS 26.2 binnenkort al naar je iPhone komt en een aantal veranderingen introduceert. Deze nieuwe functies kun je verwachten!
→ Wat is er nieuw in iOS 26.2?
Dit is waarom je de Weer-app van Apple niet kunt vertrouwen
Je kijkt waarschijnlijk regelmatig naar de Weer-app van Apple op je iPhone, alleen is die app niet te vertrouwen. Vooral neerslag en bewolking worden nogal eens incorrect aangegeven, en dat zorgt natuurlijk voor ergernissen bij gebruikers.
Dit is de bestverkopende iPhone van het moment (en zó weinig betaal je)
Het overzicht met de populairste smartphones van het moment is gepubliceerd! Apple heeft met een aantal iPhones erg goede zaken gedaan. Benieuwd welke dat zijn? Dit is de bestverkopende iPhone ter wereld!
Deze Apple-dienst komt na 5 jaar (!) eindelijk naar Nederland – en dit kun je ermee
Nederland en België krijgen er eindelijk een Apple-dienst bij, die al bijna vijf jaar in de Verenigde Staten beschikbaar is. Wij vertellen je meer over de nieuwe dienst én de officiële releasedatum.
→ Nieuwe Apple-dienst komt eraan!
Luistert je iPhone mee als je ’m niet gebruikt? Dit is hoe het echt zit
Soms lijkt het net alsof je iPhone stiekem meeluistert met je gesprekken, zeker als je advertenties krijgt die precies over de inhoud van die gesprekken gaan. Maar is het ook écht zo? Dit is hoe het echt zit!
Dit is de populairste iPhone-app van 2025 (die helemaal gratis is)
Naast de winnaars van de App Store Awards heeft Apple nu ook de meest gedownloade iPhone-app van het jaar 2025 bekendgemaakt. Dit is de populairste applicatie van het jaar, die je ook nog eens gratis kunt installeren.
