iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Bekijk actie

Schakel deze WhatsApp-functie zo snel mogelijk in (iPhone-nieuws #50)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
13 december 2025, 14:30
2 min leestijd
Schakel deze WhatsApp-functie zo snel mogelijk in (iPhone-nieuws #50)

WhatsApp heeft een functie die je direct moet aanzetten en deze veranderingen komen met iOS 26.2 naar je iPhone. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie.

Zet deze belangrijke functie in WhatsApp aan vóór je een oproep opneemt

whatsapp oproep

Bel je regelmatig via WhatsApp? Pas dan goed op, want tijdens een telefoongesprek kan je locatie achterhaald worden. Schakel daarom deze belangrijke functie in, vóórdat je een oproep in WhatsApp beantwoordt!

Zet deze functie aan!

Google Maps heeft een slimme nieuwe functie (die nu al onmisbaar is)

maps slimme functie

Google Maps heeft onlangs een slimme nieuwe functie doorgevoerd in de iOS-app waar je waarschijnlijk gelijk al niet meer zonder kunt. Benieuwd waar je die vindt? Lees dan snel verder.

Update voor Google Maps

iOS 26.1 vs iOS 26.2: deze 3 veranderingen komen naar je iPhone

ios 26.1 vs ios 26.2

De volgende update voor je iPhone komt eraan! Het is de verwachting dat iOS 26.2 binnenkort al naar je iPhone komt en een aantal veranderingen introduceert. Deze nieuwe functies kun je verwachten!

Wat is er nieuw in iOS 26.2?

Dit is waarom je de Weer-app van Apple niet kunt vertrouwen

weer-app apple

Je kijkt waarschijnlijk regelmatig naar de Weer-app van Apple op je iPhone, alleen is die app niet te vertrouwen. Vooral neerslag en bewolking worden nogal eens incorrect aangegeven, en dat zorgt natuurlijk voor ergernissen bij gebruikers.

Zo komt dat!

Dit is de bestverkopende iPhone van het moment (en zó weinig betaal je)

iPhone 17 kleuren

Het overzicht met de populairste smartphones van het moment is gepubliceerd! Apple heeft met een aantal iPhones erg goede zaken gedaan. Benieuwd welke dat zijn? Dit is de bestverkopende iPhone ter wereld!

Welke iPhone?

Deze Apple-dienst komt na 5 jaar (!) eindelijk naar Nederland – en dit kun je ermee

apple fitness plus

Nederland en België krijgen er eindelijk een Apple-dienst bij, die al bijna vijf jaar in de Verenigde Staten beschikbaar is. Wij vertellen je meer over de nieuwe dienst én de officiële releasedatum.

Nieuwe Apple-dienst komt eraan!

Luistert je iPhone mee als je ’m niet gebruikt? Dit is hoe het echt zit

afluisteren iphone

Soms lijkt het net alsof je iPhone stiekem meeluistert met je gesprekken, zeker als je advertenties krijgt die precies over de inhoud van die gesprekken gaan. Maar is het ook écht zo? Dit is hoe het echt zit!

Luistert je iPhone mee?

Dit is de populairste iPhone-app van 2025 (die helemaal gratis is)

iPhone-app 2025

Naast de winnaars van de App Store Awards heeft Apple nu ook de meest gedownloade iPhone-app van het jaar 2025 bekendgemaakt. Dit is de populairste applicatie van het jaar, die je ook nog eens gratis kunt installeren.

Dit is de populairste app!

Meer iPhone-nieuws

Bronnen afbeeldingen: unsplash, Andrea Piacquadio
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Apple

Bekijk ook

iOS 26.2 is uit, en brengt veel nieuwe functies naar je iPhone

iOS 26.2 is uit, en brengt veel nieuwe functies naar je iPhone

Gisteren 21:29

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #50 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #50 2025)

Gisteren 16:27

Deze 7 verbeteringen komen binnenkort naar je iPhone – en dit is wanneer

Deze 7 verbeteringen komen binnenkort naar je iPhone – en dit is wanneer

Gisteren 15:03

Apple komt met de AirTag 2 – en werkt aan deze 5 nieuwe functies 

Apple komt met de AirTag 2 – en werkt aan deze 5 nieuwe functies 

Gisteren 11:57

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren