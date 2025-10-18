Deze 3 (!) nieuwe producten heeft Apple onthuld (iPhone-nieuws #42)

Apple heeft deze week maar liefst drie nieuwe producten aangekondigd! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

De nieuwe generatie van de iPad Pro is aangekondigd! Apple heeft de iPad Pro 2025 vooral onder de motorkap een aantal belangrijke verbeteringen gegeven. Dit moet je weten over de snelste iPad ooit!

Naast de nieuwe iPad is ook de MacBook Pro 2025 onthuld! Apple’s beste MacBook is nu nog beter geworden. Benieuwd wat er is veranderd? Dit is de MacBook Pro 2025.

Apple heeft daarnaast een nieuwe generatie van de Apple Vision Pro uitgebracht. Is deze wel verkrijgbaar in Nederland? En wat is er nieuw? Dat en meer lees je in onze aankondiging van de Apple Vision Pro!

Opgelet als je regelmatig oproepen ontvangt van onbekende nummers! Oplichters gebruiken een nieuwe én gevaarlijke methode voor het stelen van gegevens via smartphones. Zo blijf je veilig.

Apple heeft op maandag 13 oktober in een persbericht bekendgemaakt dat Apple TV Plus per direct stopt. Dit is er aan de hand en dit zijn alle gevolgen voor de huidige abonnees van de streamingdienst!

Met updates voegt WhatsApp regelmatig nieuwe functies toe aan de app. Het komt een stuk minder vaak voor dat het design van WhatsApp onder handen wordt genomen, maar dat is nu wél het geval.

Apple heeft de iPhone 17 gepresenteerd, maar er zijn veel functies die je waarschijnlijk hebt gemist. Toch maken deze verbeteringen een belangrijk verschil. Dit zijn vijf verborgen functies van alle iPhone 17-modellen, die je moet kennen!

Steeds meer providers willen het 2G-netwerk afbouwen, maar dat heeft grote gevolgen voor miljoenen auto’s. Een verplichte knopt werkt in veel auto’s niet meer zonder het 2G-netwerk. Dit moet je weten.

De kans dat je na het installeren van iOS 26 tegen problemen aanloopt, is behoorlijk groot. Werkt jouw iPhone minder goed door problemen in iOS 26? We laten zien hoe je ze gemakkelijk weer oplost.

We moeten nog even wachten op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar volgens geruchten komt er in 2026 een aantal nieuwe functies en veranderingen naar deze toestellen. We zetten op een rij wat we tot nog toe weten.

