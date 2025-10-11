iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

Hierdoor gaat je accu in iOS 26 véél sneller leeg (iPhone-nieuws #41)
Maurice Snijders
11 oktober 2025, 14:38
3 min leestijd
Hierdoor gaat je accu in iOS 26 véél sneller leeg (iPhone-nieuws #41)

iOS 26 brengt nieuwe functies naar je iPhone, maar verkort de batterijduur. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie.

Je iPhone gaat veel sneller leeg met iOS 26: hierdoor komt dat

ios 26 lege iphone

Met iOS 26 komen veel grote veranderingen naar je iPhone. Zo heeft het besturingssysteem een nieuwe interface en krijgen vrijwel alle applicaties van Apple er ook meer functies bij. Helaas heeft iOS 26 ook een groot nadeel, want de update kan ervoor zorgen dat de batterij van je iPhone een stuk sneller leeg gaat.

Hier komt het door

Flitsmeister is een belangrijke functie per direct kwijt: dit is anders

flitsmeister functie

Gebruik je Flitsmeister regelmatig als je in de auto onderweg bent? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je, want Flitsmeister is per direct een belangrijke functie kwijt. De gebruikersvoorwaarden van Flitsmeister zijn bijgewerkt en dat zorgt ervoor dat je deze handige functie voortaan moet missen.

Dit is de functie

Apple brengt de beste iPhone niet uit in Nederland (en dit is waarom)

iPhone 17

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 uitgebracht! In september verschenen de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air, en inmiddels liggen ze al een aantal weken in de winkels. Maar de allerbeste iPhone heeft Apple in Nederland en België niet uitgebracht.

Dit is waarom

Wekker van je iPhone wordt binnenkort veel beter (door deze nieuwe knop)

wekker iphone

Apple heeft de Wekker-app in iOS 26 al een nieuw ontwerp gegeven. Heb je een wekker gezet en gaat deze af? Dan verschijnen de sluimer- en stopknop veel prominenter in beeld dan voorheen. In iOS 26.1 volgt er nog een verandering, want dan werkt de stopknop ineens op een compleet andere manier.

Zo werkt het

Apple brengt deze maand nog 7 (!) nieuwe producten uit: dit zijn ze!

apple 7

Hoewel het nog steeds niet helemaal zeker is of Apple dit jaar een oktober-event houdt of niet, verwachten we hoe dan ook nog wel nieuwe producten deze maand. Komt er geen event, dan presenteert Apple ze mogelijk door middel van persberichten. We verwachten in elk geval nog 7 Apple-producten.

Deze Apple-producten

AirTag vs AirTag 2: dit worden de belangrijkste verschillen

AirTag 2 later

Er wordt binnenkort een nieuwe generatie van de AirTag verwacht! Het is inmiddels vier jaar geleden dat Apple de AirTag uitbracht. De eerste versie van de AirTag werd aangekondigd op 20 april 2021 en verscheen 30 april 2021 in de winkels. In 2025 komt er eindelijk een nieuwe uitvoering van de populaire tracker.

Dit zijn de verschillen

Updaten maar: WhatsApp voegt deze handige functie toe aan al je berichten

whatsapp update vertalen

WhatsApp heeft een nieuwe softwareversie uitgerold! De berichtendienst brengt regelmatig updates uit die nieuwe functies toevoegen. Zo heeft WhatsApp recent nog een grote update uitgebracht met maar liefst vijf nieuwe features. Deze keer komt er een handige functie naar ál je berichten in de app.

Dit is de functie

Deze populaire functie komt (gelukkig) terug naar de iPad

ipad 2022 kleuren

Apple bereidt de release van iPadOS 26.1 voor, dat de eerste grote softwareversie wordt na iPadOS 26. Het besturingssysteem is dit jaar enorm veranderd, want de tablet heeft veel functies van de Mac overgenomen. Helaas nam Apple met iPadOS 26 ook afscheid van een populaire functie, maar die komt nu gelukkig weer terug!

Deze komt terug

Meer iPhone-nieuws

Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iPhone iPad Apple

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #41 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #41 2025)

Gisteren 16:25

Zien: dit Android-merk neemt het Liquid Glass ontwerp nú al over

Zien: dit Android-merk neemt het Liquid Glass ontwerp nú al over

Gisteren 14:04

Deze verbetering maakt de iPhone 17 veel slimmer dan al zijn voorgangers

Deze verbetering maakt de iPhone 17 veel slimmer dan al zijn voorgangers

Gisteren 12:34

MacBook Pro 2025 verschijnt binnenkort – met deze verbeteringen

MacBook Pro 2025 verschijnt binnenkort – met deze verbeteringen

Gisteren 9:38

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren