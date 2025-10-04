Deze updates moet je direct op je iPhone installeren (iPhone-nieuws #40)

Apple heeft twee belangrijke updates uitgebracht, die je direct op je iPhone moet installeren. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Apple brengt iOS 26.0.1 uit (en lost belangrijke iPhone-problemen op)
Updaten maar! Slechts twee weken na de release van iOS 26 heeft Apple iOS 26.0.1 uitgebracht, waarmee belangrijke beveiligingsproblemen op de iPhone worden opgelost. Om deze problemen gaat het.
iOS 18.7.1 is beschikbaar – en die is belangrijker dan je denkt
Naast iOS 26.0.1 heeft Apple iOS 18.7.1 uitgebracht. De updates verschenen op hetzelfde moment en zijn erg belangrijk. Wat is het verschil tussen de softwareversies en welke moet je installeren? Dat lees je hier!
Apple Kaarten vs Waze: dit is de duidelijke winnaar van de twee!
Apple Kaarten en Waze, twee apps die ongeveer hetzelfde doen en toch behoorlijk verschillend zijn. We leggen de navigatiediensten naast elkaar voor een vergelijking – waar een duidelijke winnaar naar voren komt.
WhatsApp heeft er 5 (!) nieuwe functies bij – door deze enorme update
Er is weer een update beschikbaar voor WhatsApp! In de nieuwe softwareversie wordt WhatsApp uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe functies, die je direct kunt gebruiken. Wij vertellen waar je de nieuwe features vindt!
iPhone Air batterij is veel beter dan verwacht: dit is onze ervaring
De iPhone Air heeft de kleinste batterij van alle iPhone 17-modellen en daardoor ook de kortste batterijduur – toch is die beter dan verwacht. Dit is onze ervaring met de accuduur van de dunste iPhone ooit!
Apple Watch Series 11 review: kleine upgrades, die wél belangrijk zijn
De Apple Watch Series 11 heeft een aantal kleine, maar belangrijke upgrades gekregen. Zijn deze verbeteringen het overstappen naar de Apple Watch Series 11 waard? Dat lees je in deze review van de Apple Watch Series 11.
iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: dit is wat de Pro extra te bieden heeft
Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, twijfel je mogelijk tussen de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro. Het zijn allebei uitstekende smartphones, dus je kunt geen echt verkeerde keuze maken. Om de keuze eenvoudiger te maken, zetten we alle verschillen onder elkaar.
Apple Watch SE 3 review: de beste budget-Apple Watch tot nog toe
Apple heeft voor het eerst sinds drie jaar een budget-Apple Watch uitgebracht: de Apple Watch SE 3. Benieuwd hoe goed de smartwatch in de praktijk werkt? Dit vinden we van de nieuwe smartwatch!
Nieuwe iPad Pro met M5-chip is nú al opgedoken (in deze video)
De iPad Pro met M5-chip wordt pas later deze maand onthuld, maar is nu al opgedoken in een video. Benieuwd hoe die eruitziet en wat de nieuwe functies zijn? Bekijk hier de video met de nieuwe generatie van de iPad Pro!
5 handige Google Maps-functies die je alléén gebruikt als je ze kent
Google Maps heeft heel veel handige functies en dat worden er alleen maar meer. Gebruik jij Google Maps regelmatig en wil je meer uit de applicatie halen? Wij zetten vijf handige functies van Google Maps onder elkaar, die je alleen gebruikt als je ze kent!
