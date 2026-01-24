Deze verborgen functie maakt je iPhone véél slimmer (iPhone-nieuws #4)

Een verborgen nieuwe functie maakt je iPhone veel slimmer. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Apple heeft in iOS 26 flink aan de Foto’s-app zitten sleutelen. Met een nieuwe functie wordt de fotobibliotheek veel slimmer, maar de feature is goed verstopt. Hier vind je de verborgen functie in de fotobibliotheek!

→ Foto’s-app is veel slimmer

Kijk je regelmatig naar je favoriete series en films via Google Chromecast? In dat geval heb je mogelijk al gemerkt dat een populaire functie van Google Chromecast sinds kort ontbreekt. Dit is er aan de hand.

→ Deze functie is verwijderd

Al jarenlang is iDEAL de standaard voor online betalen in Nederland. Toch maakt iDEAL de komende jaren plaats voor Wero, een nieuw Europees alternatief. Dat brengt een aantal duidelijke voordelen met zich mee.

→ iDeal vs Wero

Het nieuwe jaar is begonnen en 2026 belooft belangrijk te worden voor Apple. Er worden dit jaar meer dan twintig producten van het bedrijf verwacht, waarvan vijf compleet nieuwe toestellen. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

→ Welke producten komen eraan?

Een nieuw gerucht verklapt alle hardwaregegevens van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max die in 2026 worden verwacht. Benieuwd welke veranderingen op de planning staan? Dit zijn de verbeteringen van de iPhone 18 Pro (Max)!

→ Zo goed wordt de iPhone 18 Pro (Max)

Ben je van plan om geld te verdienen aan je oude Apple-apparaat? Dan hebben we slecht nieuws, want je iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden. Dat komt door een belangrijke verandering die Apple in alle stilte heeft doorgevoerd.

→ Apple-apparaten minder waard?

Apple komt dit jaar met de iOS 27-update en de eerste veranderingen zijn inmiddels bekend. Wil je weten welke verbeteringen in 2026 naar de iPhone komen? Dit zijn de belangrijkste aanpassingen van iOS 27!

→ Alles over iOS 27

Al maandenlang test Netflix een nieuwe functie voor de mobiele app en het bedrijf lijkt de verandering nu daadwerkelijk te gaan doorvoeren. Het blijft nog afwachten of deze aanpassing goed nieuws betekent voor gebruikers.

→ Netflix komt met deze verandering

Meer iPhone-nieuws