Deze verborgen functie maakt je iPhone véél slimmer (iPhone-nieuws #4)

Een verborgen nieuwe functie maakt je iPhone veel slimmer. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
Deze verborgen iPhone-functie maakt de Foto’s-app véél slimmer
Apple heeft in iOS 26 flink aan de Foto’s-app zitten sleutelen. Met een nieuwe functie wordt de fotobibliotheek veel slimmer, maar de feature is goed verstopt. Hier vind je de verborgen functie in de fotobibliotheek!
Google Chromecast mist voortaan een hele populaire feature (om deze reden)
Kijk je regelmatig naar je favoriete series en films via Google Chromecast? In dat geval heb je mogelijk al gemerkt dat een populaire functie van Google Chromecast sinds kort ontbreekt. Dit is er aan de hand.
iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)
Al jarenlang is iDEAL de standaard voor online betalen in Nederland. Toch maakt iDEAL de komende jaren plaats voor Wero, een nieuw Europees alternatief. Dat brengt een aantal duidelijke voordelen met zich mee.
Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze
Het nieuwe jaar is begonnen en 2026 belooft belangrijk te worden voor Apple. Er worden dit jaar meer dan twintig producten van het bedrijf verwacht, waarvan vijf compleet nieuwe toestellen. Wij zetten ze voor je onder elkaar!
→ Welke producten komen eraan?
Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)
Een nieuw gerucht verklapt alle hardwaregegevens van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max die in 2026 worden verwacht. Benieuwd welke veranderingen op de planning staan? Dit zijn de verbeteringen van de iPhone 18 Pro (Max)!
→ Zo goed wordt de iPhone 18 Pro (Max)
Jouw iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden (door Apple zelf)
Ben je van plan om geld te verdienen aan je oude Apple-apparaat? Dan hebben we slecht nieuws, want je iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden. Dat komt door een belangrijke verandering die Apple in alle stilte heeft doorgevoerd.
→ Apple-apparaten minder waard?
iOS 27: deze grote veranderingen komen in 2026 naar je iPhone
Apple komt dit jaar met de iOS 27-update en de eerste veranderingen zijn inmiddels bekend. Wil je weten welke verbeteringen in 2026 naar de iPhone komen? Dit zijn de belangrijkste aanpassingen van iOS 27!
Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)
Al maandenlang test Netflix een nieuwe functie voor de mobiele app en het bedrijf lijkt de verandering nu daadwerkelijk te gaan doorvoeren. Het blijft nog afwachten of deze aanpassing goed nieuws betekent voor gebruikers.
→ Netflix komt met deze verandering
