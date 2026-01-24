iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze verborgen functie maakt je iPhone véél slimmer (iPhone-nieuws #4)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
24 januari 2026, 15:16
2 min leestijd
Deze verborgen functie maakt je iPhone véél slimmer (iPhone-nieuws #4)

Een verborgen nieuwe functie maakt je iPhone veel slimmer. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie.

Deze verborgen iPhone-functie maakt de Foto’s-app véél slimmer

foto's tijdens concerten

Apple heeft in iOS 26 flink aan de Foto’s-app zitten sleutelen. Met een nieuwe functie wordt de fotobibliotheek veel slimmer, maar de feature is goed verstopt. Hier vind je de verborgen functie in de fotobibliotheek!

Foto’s-app is veel slimmer

Google Chromecast mist voortaan een hele populaire feature (om deze reden)

Google stopt chromecast

Kijk je regelmatig naar je favoriete series en films via Google Chromecast? In dat geval heb je mogelijk al gemerkt dat een populaire functie van Google Chromecast sinds kort ontbreekt. Dit is er aan de hand.

Deze functie is verwijderd

iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

ideal wero

Al jarenlang is iDEAL de standaard voor online betalen in Nederland. Toch maakt iDEAL de komende jaren plaats voor Wero, een nieuw Europees alternatief. Dat brengt een aantal duidelijke voordelen met zich mee. 

iDeal vs Wero

Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze

geen hardware

Het nieuwe jaar is begonnen en 2026 belooft belangrijk te worden voor Apple. Er worden dit jaar meer dan twintig producten van het bedrijf verwacht, waarvan vijf compleet nieuwe toestellen. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Welke producten komen eraan?

Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)

gerucht iPhone 18

Een nieuw gerucht verklapt alle hardwaregegevens van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max die in 2026 worden verwacht. Benieuwd welke veranderingen op de planning staan? Dit zijn de verbeteringen van de iPhone 18 Pro (Max)!

Zo goed wordt de iPhone 18 Pro (Max)

Jouw iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden (door Apple zelf)

duurder onderdeel

Ben je van plan om geld te verdienen aan je oude Apple-apparaat? Dan hebben we slecht nieuws, want je iPhoneiPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden. Dat komt door een belangrijke verandering die Apple in alle stilte heeft doorgevoerd.

Apple-apparaten minder waard?

iOS 27: deze grote veranderingen komen in 2026 naar je iPhone

iOS 27 veranderingen

Apple komt dit jaar met de iOS 27-update en de eerste veranderingen zijn inmiddels bekend. Wil je weten welke verbeteringen in 2026 naar de iPhone komen? Dit zijn de belangrijkste aanpassingen van iOS 27!

Alles over iOS 27

Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Netflix verandering

Al maandenlang test Netflix een nieuwe functie voor de mobiele app en het bedrijf lijkt de verandering nu daadwerkelijk te gaan doorvoeren. Het blijft nog afwachten of deze aanpassing goed nieuws betekent voor gebruikers.

Netflix komt met deze verandering

Meer iPhone-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Apple

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #4 2026)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #4 2026)

23 januari 2026

3 redenen om iOS 26 nu écht te installeren (als je iPhone nog op iOS 18 draait)

3 redenen om iOS 26 nu écht te installeren (als je iPhone nog op iOS 18 draait)

23 januari 2026

8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

22 januari 2026

iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

22 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren