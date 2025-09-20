Waarom je iOS 26 beter niet meteen kunt installeren (iPhone-nieuws #38)

iOS 26 is uit, maar moet je de update meteen gaan installeren? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is weer een nieuwe softwareversie voor je iPhone beschikbaar! Het is niet zomaar een update, want iOS 26 is de belangrijkste softwareversie van het jaar voor de iPhone. Met iOS 26 komen grote veranderingen naar het toestel, zo introduceert Apple een nieuwe interface en krijgen vrijwel alle applicaties meer functies. Toch is het direct installeren van iOS 26 niet zonder gevaren voor je iPhone. Hierop moet je letten!

→ Dit zijn de gevaren

We moeten toegeven: we vinden de iPhone Air is erg mooi. Vooral dat hij zo dun is maakt hem speciaal. Het toestel is slechts 5,6 mm en weegt maar 165 gram. Je zou denken dat je de iPhone Air daardoor gemakkelijk kunt buigen of zelfs breken. Toch blijkt de het toestel opmerkelijk stevig, aldus de eerste tests in een video.

→ Bekijk het filmpje

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De besturingssystemen van Apple hebben sinds 15 september op alle apparaten een nieuwe look gekregen, met de welluidende naam ‘Liquid Glass‘. Hoewel veel mensen de nieuwe software mooi vinden, zijn er ook genoeg mensen die juist door het Liquid Glass-effect moeite hebben met de leesbaarheid in iOS 26. Gelukkig heeft Apple een instelling toegevoegd die je daarmee kan helpen.

→ Maak iOS weer leesbaar

WhatsApp voegt bijna wekelijks nieuwe functies toe, die de applicatie beter én veiliger maken. Deze instellingen staan vaak standaard aan, maar bepaalde veiligheidsfuncties moet je juist zelf inschakelen. Dat is aan te raden, zodat je zeker weet dat jouw berichten, foto’s, video’s én gegevens veilig blijven. Wil je WhatsApp op jouw smartphone goed beveiligen? Zet deze vijf WhatsApp-functies aan voor je eigen veiligheid!

→ Zo werkt dat

Een hoge bloeddruk is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Dit komt omdat je door een te hoge bloeddruk meer risico loopt op hart- en vaatziekten. Daarom is het goed dat Apple nu een bloeddrukmeter in de Apple Watch gestopt heeft. Tijdens de keynote van 8 september kondigde Apple deze nieuwe Apple Watches aan. Apple zei toen dat de nieuwe Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch Series 11 beide de bloeddrukmeter krijgen. Maar de functie komt ook naar oudere slimme horloges!

→ Dit zijn ze

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De AirPods Pro 3 volgen de populaire AirPods Pro 2 op. En op het eerste gezicht lijken beide modellen best veel op elkaar. Maar toch heeft Apple het design onder handen genomen. Ook zijn er onder de motorkap een paar interessante verbeteringen te vinden. Toch zijn niet alle functies exclusief voor de Pro 3, en in sommige gevallen zijn de AirPods Pro 2 toch iets beter.

→ Lees onze vergelijking

Het is weer tijd om te updaten! Op maandag 15 september 2025 stonden maar liefst negen nieuwe softwareversies op de planning. Het gaat om grote updates, waarmee alle Apple-apparaten bijgewerkt kunnen worden. Voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, Apple Vision Pro, HomePod én AirPods zijn belangrijke software-updates uitgebracht. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

→ Ontdek alle updates

Meer iPhone-nieuws