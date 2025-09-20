Waarom je iOS 26 beter niet meteen kunt installeren (iPhone-nieuws #38)

iOS 26 is uit, maar moet je de update meteen gaan installeren? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
iOS 26 direct installeren? Pas op met deze 5 gevaren voor je iPhone
Er is weer een nieuwe softwareversie voor je iPhone beschikbaar! Het is niet zomaar een update, want iOS 26 is de belangrijkste softwareversie van het jaar voor de iPhone. Met iOS 26 komen grote veranderingen naar het toestel, zo introduceert Apple een nieuwe interface en krijgen vrijwel alle applicaties meer functies. Toch is het direct installeren van iOS 26 niet zonder gevaren voor je iPhone. Hierop moet je letten!
Buigen of breken: dit laten de eerste tests zien van de iPhone Air
We moeten toegeven: we vinden de iPhone Air is erg mooi. Vooral dat hij zo dun is maakt hem speciaal. Het toestel is slechts 5,6 mm en weegt maar 165 gram. Je zou denken dat je de iPhone Air daardoor gemakkelijk kunt buigen of zelfs breken. Toch blijkt de het toestel opmerkelijk stevig, aldus de eerste tests in een video.
Vind je de leesbaarheid in iOS 26 niet goed? Zo los je dat op!
De besturingssystemen van Apple hebben sinds 15 september op alle apparaten een nieuwe look gekregen, met de welluidende naam ‘Liquid Glass‘. Hoewel veel mensen de nieuwe software mooi vinden, zijn er ook genoeg mensen die juist door het Liquid Glass-effect moeite hebben met de leesbaarheid in iOS 26. Gelukkig heeft Apple een instelling toegevoegd die je daarmee kan helpen.
5 WhatsApp-functies die je moet aanzetten (voor je eigen veiligheid)
WhatsApp voegt bijna wekelijks nieuwe functies toe, die de applicatie beter én veiliger maken. Deze instellingen staan vaak standaard aan, maar bepaalde veiligheidsfuncties moet je juist zelf inschakelen. Dat is aan te raden, zodat je zeker weet dat jouw berichten, foto’s, video’s én gegevens veilig blijven. Wil je WhatsApp op jouw smartphone goed beveiligen? Zet deze vijf WhatsApp-functies aan voor je eigen veiligheid!
Deze oudere Apple Watches krijgen óók de bloeddrukmeter (met watchOS 26)
Een hoge bloeddruk is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Dit komt omdat je door een te hoge bloeddruk meer risico loopt op hart- en vaatziekten. Daarom is het goed dat Apple nu een bloeddrukmeter in de Apple Watch gestopt heeft. Tijdens de keynote van 8 september kondigde Apple deze nieuwe Apple Watches aan. Apple zei toen dat de nieuwe Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch Series 11 beide de bloeddrukmeter krijgen. Maar de functie komt ook naar oudere slimme horloges!
AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: dit zijn de verbeteringen (en dit is er minder)
De AirPods Pro 3 volgen de populaire AirPods Pro 2 op. En op het eerste gezicht lijken beide modellen best veel op elkaar. Maar toch heeft Apple het design onder handen genomen. Ook zijn er onder de motorkap een paar interessante verbeteringen te vinden. Toch zijn niet alle functies exclusief voor de Pro 3, en in sommige gevallen zijn de AirPods Pro 2 toch iets beter.
Apple heeft 9 (!) grote updates uitgebracht (voor deze apparaten)
Het is weer tijd om te updaten! Op maandag 15 september 2025 stonden maar liefst negen nieuwe softwareversies op de planning. Het gaat om grote updates, waarmee alle Apple-apparaten bijgewerkt kunnen worden. Voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, Apple Vision Pro, HomePod én AirPods zijn belangrijke software-updates uitgebracht. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!
