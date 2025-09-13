Je iPhone ziet er binnenkort héél anders uit (iPhone-nieuws #37)

De grootste iPhone-update in jaren komt eraan! Benieuwd wanneer je die kunt installeren? Dat en meer lees je in ons nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft de releasedatum van de grootste iPhone-update van 2025 aangekondigd! Jouw iPhone ziet er binnenkort compleet anders uit door de update. Op deze datum installeer je iOS 26 op je iPhone.

→ Wanneer komt iOS 26?

De nieuwe iPhones zijn er! Alle iPhone 17-modellen hebben veel nieuwe functies, maar hoeveel ga je daarvoor betalen? Dit zijn de officiële prijzen van de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max én iPhone Air.

→ Zovéél kost de iPhone 17

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tijdens het ‘Awe dropping’-event op dinsdag 9 september heeft Apple de iPhone 17-serie gepresenteerd. We zetten voor je op een rij wat er nieuw is bij de verschillende modellen én waar je ze kunt bestellen.

→ Alles over de iPhone 17

Apple heeft naast de nieuwe iPhones nog meer aankondigingen gedaan. Heb jij het evenement gemist en ben je benieuwd naar alle nieuwe producten? Wij zetten alle aankondigingen van het iPhone 17-event voor je onder elkaar.

→ Dit is er nieuw!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps en TomTom GPS zijn navigatie-apps die je van A naar B brengen, maar welke kun je het beste kiezen als je weer in de auto stapt? Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je onder elkaar.

→ Wat zijn de verschillen?

Een nieuwe iPhone-serie betekent ook nieuwe kleuren. De verschillende modellen van de iPhone 17-serie zijn verkrijgbaar in nieuwe en deels ook opvallende kleuren. Hieruit kun je kiezen bij álle modellen van de iPhone 17-serie.

→ Hoe zien ze eruit?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Privacy in WhatsApp is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Gebruik je WhatsApp regelmatig en wil je alle gesprekken écht goed beveiligen? Schakel deze functie dan direct in bij al je (groeps)gesprekken!

→ Zo maak je WhatsApp veiliger

Met de komst van de iPhone 17 vragen veel Apple-fans zich af of dit hét moment is dat ze moeten overstappen naar een nieuw toestel. Lees je dit artikel nog op een iPhone 13 of een andere oude iPhone? Dan wordt het tijd om over te stappen!

→ Is het tijd voor een nieuwe iPhone?

Meer iPhone-nieuws