Dit zijn de verschillen tussen de iPhone 17 en iPhone 16 (iPhone-nieuws #36)

De iPhone 17 wordt dinsdag 9 september gepresenteerd maar wat worden de verbeteringen? Dit en meer lees je in ons nieuwsoverzicht van deze week!
iPhone 17 vs iPhone 16: dit zijn de verschillen die we verwachten
Nu de iPhone 17 bijna wordt gepresenteerd, is het de hoogste tijd om alle belangrijke verbeteringen in vergelijking met de iPhone 16 op een rij te zetten. Zo weet je nu al of overstappen voor jou de moeite waard is!
Nieuwe chip in iPhone 17 belooft meerdere verbeteringen
De iPhone 17 krijgt een nieuwe chip. Deze A19-chip is weer een stukje energiezuiniger dan de vorige chip en dat heeft uiteraard een positief effect op de batterijduur. Maar dit is natuurlijk niet het enige voordeel dat de nieuwe chip met zich meebrengt.
Camera van de iPhone 17 krijgt flinke upgrade
Apple brengt dit jaar opnieuw vier iPhones uit, volgens geruchten staan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning. Alle toestellen krijgen niet alleen een nieuwe processor, maar ook verbeterde camera’s met een leuke upgrade!
watchOS 26 release: op deze datum kun je jouw Apple Watch updaten
Voor bezitters van een Apple Watch wordt september een leuke maand. Want dan verschijnt ook watchOS 26, het nieuwe besturingssysteem voor je Apple Watch. Apple heeft onlangs de datum van de volgende keynote bekend gemaakt. En daarom weten we nu ook wanneer watchOS 26 beschikbaar komt.
iPhone 17 Air: dit weten we tot nog toe over het nieuwe toestel
De iPhone 17 Air is de meest vernieuwende iPhone sinds jaren. Het nieuwe toestel komt in plaats van de iPhone 17 Plus. Er zijn al heel wat geruchten verschenen en weerlegd, dus de hoogste tijd om alles een keer overzichtelijk bij elkaar te zetten.
Deze 3 functies maken Google Maps nóg beter (mits je ze inschakelt)
Google Maps is één van de meestgebruikte navigatiediensten op de iPhone. De applicatie is samen met Apple Kaarten dé manier om via je iPhone de weg te vinden. Gebruik jij de navigatiedienst regelmatig? Schakel dan deze drie functies in, zodat je nog meer uit de applicatie haalt!
WhatsApp krijgt een nieuwe functie (die niemand gaat gebruiken)
Het is altijd leuk wanneer WhatsApp nieuwe functies krijgt, maar dan moeten het wel functies zijn die je daadwerkelijk gaat gebruiken. Zo heeft WhatsApp status-updates waarmee je foto’s en video’s kunt delen die na 24 uur verdwijnen, maar niet heel veel mensen gebruiken het. En hier gaat Meta nu aan sleutelen.
De batterij van de iPhone 17 gaat een stuk langer mee
Over het algemeen wordt bij elke nieuwe iPhone de batterij weer een stukje beter. Maar hoeveel beter wordt de batterij van de iPhone 17 eigenlijk? We hebben de batterijen van voorgaande iPhones vergeleken en kunnen zo vrij goed voorspellen hoe goed te batterij in de nieuwe iPhone gaat worden.
