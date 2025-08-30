Vanwege deze functie kies jij straks voor de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #35)

Het iPhone-event is aangekondigd, dus de geruchtenmolen draait op volle toeren. In het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week praten we je onder meer bij over een wel heel speciale iPhone 17 Pro-functie.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komen eraan! Er worden grote veranderingen verwacht bij de Pro-modellen van dit jaar. Zo krijgen de toestellen een nieuw ontwerp, waarbij het camera-eiland aan de achterzijde veel groter wordt.

Volgens geruchten krijgen de toestellen nog veel meer nieuwe functies. Eén daarvan is een bijzondere batterijfunctie, die naar verluidt alleen naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komt.

→ Dit is de functie

Er komt weer een nieuw Apple-event aan! Apple heeft het ‘Awe Dropping’-evenement aangekondigd, dat plaatsvindt op dinsdag 9 september 2025 om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Dit is hét Apple-event van het jaar, waarbij Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches aan het grote publiek laat zien. Die avond weten we zeker welke apparaten Apple in september uitbrengt én welke functies ze krijgen.

→ Dit kun je verwachten

Er komt weer een update aan voor WhatsApp! In de nieuwste testversie van WhatsApp worden telefoongesprekken uitgebreid met een veelgevraagde functie.

Probeer je iemand te bellen via WhatsApp, maar neemt diegene niet op? In dat geval kun je binnenkort een voicemail inspreken in WhatsApp. Bij gemiste telefoongesprekken verschijnt in de nieuwste versie van WhatsApp een knop, waarmee je een spraakbericht kunt inspreken.

→ Wij leggen uit hoe het werkt

De Apple Wallet op je iPhone wordt steeds belangrijker. Vrijwel alle grote banken ondersteunen inmiddels Apple Pay en bieden de mogelijkheid om een digitale betaalpas toe te voegen aan de Apple Wallet.

Daar komen binnenkort nog veel meer opties bij, want de Europese Unie werkt aan meer digitale papieren. Zo kun je straks ook een digitaal rijbewijs en paspoort toevoegen, waardoor de Apple Wallet veel meer functies krijgt.

→ Zo werkt dat

De iPhone 17 Pro krijgt waarschijnlijk een camera-eiland over de hele breedte, met daarin wel nog steeds dezelfde drievoudige camera-opstelling die we sinds de iPhone 11 Pro gewend zijn.

Met dit nieuwe ontwerp worden de microfoon, LiDAR-module en flitser naar de rechterkant verplaatst, waardoor er mogelijk ruimte ontstaat voor grotere sensoren. Maar er is meer!

→ Dit zijn de nieuwe functies

De iPhone 17 is natuurlijk de hoofdrolspeler van het ‘Awe Dropping’-evenement. Met de komst van vier nieuwe iPhones kunnen we verwachten dat Apple stopt met de verkoop van een aantal iPhones en andere producten die momenteel nog wel verkrijgbaar zijn.

Ben je van plan om deze nog voor een nette prijs te halen? Dan moet je er snel bij zijn.

→ Dit zijn de producten

Apple werkt naar verluidt aan nieuwe ‘Liquid Silicone’-hoesjes voor de iPhone 17 Pro en Pro Max, in acht verschillende jaren 1970-kleuren. Het bericht over de Liquid Silicone-hoesjes is afkomstig van Majin Bu, die wel vaker informatie deelt over aankomende Apple-producten.

De serie hoesjes bestaat uit acht varianten met een matte afwerking en een zachte textuur. De hoesjes hebben meerdere uitsparingen voor het bevestigen van een draagkoord, dat apart verkrijgbaar is.

→ Bekijk de foto's

Apple brengt regelmatig nieuwe applicaties uit voor de iPhone en iPad. Begin 2025 introduceerde Apple de Uitnodigingen-app, waarmee je gemakkelijker evenementen kunt plannen.

In Apple Uitnodigingen is het mogelijk om bijvoorbeeld een feest, borrel of ander evenement te plannen, genodigden worden vervolgens meteen op de hoogte gebracht van het event. Ze kunnen zich in de applicaties op aan- of afwezig zetten, zodat je weet wie er wel en niet komt. Maar er is nu een nieuwe, toffe feature.

→ Hier vind je hem

Meer iPhone-nieuws