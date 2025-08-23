Dit onderdeel maakt Waze beter dan de rest (iPhone-nieuws #34)

We vertellen je dankzij welk onderdeel Waze beter is dan de concurrentie. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

De navigatie-app Waze groeit nog altijd in populariteit en dat komt vooral doordat de app veel meer doet dan alleen maar navigeren van A naar B. Waze heeft namelijk een verborgen kracht die ervoor zorgt dat de app in de praktijk een heel stuk beter presteert dan de concurrentie, die deze kracht niet heeft.

→ Dit is de kracht

Er worden grote veranderingen verwacht bij de iPhone 17 Pro-modellen van dit jaar. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max gingen we tot nu toe uit van dezelfde verbeteringen, maar volgens nieuwe geruchten klopt dat niet helemaal. Apple werkt aan een nieuwe camerafunctie, die exclusief naar de iPhone 17 Pro Max komt.

→ Deze camerafunctie

WhatsApp heeft recent Meta AI toegevoegd, de nieuwe chatbot van het bedrijf. Meta AI reageert op al je vragen en opdrachten, en is beschikbaar in ieder (groeps)gesprek. Binnenkort worden er nog veel meer functies aan de app toegevoegd. WhatsApp wordt uitgebreid met een nieuwe AI-functies in zowel privé- als groepsgesprekken.

→ Deze AI-functies

De afgelopen jaren heeft CarPlay er maar weinig nieuwe functies bij gekregen. Daar komt eindelijk verandering in wanneer iOS 26 in september naar je iPhone komt. Dit zijn de veranderingen en nieuwe functies die je kunt verwachten nadat je het nieuwe iOS 26 de komende maand op je iPhone hebt geïnstalleerd.

→ Dit zijn de functies

Beide nieuwe iPhones komen in september op de markt. Op basis van wat we tot nog toe weten over beide aankomende toestellen, kunnen we alvast een vergelijking maken. Zo weet je op voorhand al welke van deze twee iPhones waarschijnlijk het beste bij jou past. Voor de duidelijkheid: de vergelijking is dus gebaseerd op verwachtingen!

→ Zo groot worden de verschillen

De Apple Watch Series 11 krijgt heel wat nieuwe functies, maar dat is waarschijnlijk niet terug te zien in de prijzen. Het is vooralsnog de verwachting Apple dezelfde beginprijzen als vorig jaar hanteert. Dat zou betekenen dat Apple Watch Series 11 even duur wordt als de Apple Watch Series 10.

→ Dit zijn de prijzen

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de Apple TV! De huidige versie van de Apple TV 4K kwam uit in 2022 en sindsdien is de hardware van de Apple TV helemaal niet meer aangepast. Tot nu toe, want dit jaar nog kun je eindelijk een nieuwe versie verwachten en wel met een grote verandering.

→ Deze verandering

Apple doorbreekt volgend jaar voor het eerst ooit de gebruikelijke releasecyclus door in 2026 geen iPhone 18 uit te brengen. Dit bericht is afkomstig van het Koreaanse ETNews. Er staat in dat Apple leveranciers heeft laten weten dat de ‌iPhone 18‌ geen deel uitmaakt van de iPhone-lijn in september 2026.

→ Dit is er aan de hand

Meer iPhones-nieuws