Zo zet je Meta AI uit in chats van WhatsApp (iPhone-nieuws #33)
Maurice Snijders
16 augustus 2025, 14:29
3 min leestijd
We leggen uit hoe je in je WhatsApp-gesprekken Meta AI kunt uitschakelen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

WhatsApp Meta AI uitzetten: zo doe je dat in alle gesprekken

whatsapp meta ai uizetten

Zie jij sinds kort een blauwe cirkel in WhatsApp? In dat geval kun je Meta AI (de nieuwe chatbot van WhatsApp) gebruiken. Deze chatbot heeft geen toegang tot alle berichten in WhatsApp, alleen tekstberichten waarin je Meta AI vermeldt worden gelezen. Tot voor kort was er geen mogelijkheid voor het uitzetten van de chatbot, maar nu wel.

Prijsverschil: zoveel duurder wordt de iPhone 17 dan de 16

iPhone 17-serie design

Mogelijk moet je nog wat dieper in de buidel tasten wanneer je de iPhone 17 wilt kopen. Volgens analist Jeff Pu zullen de modellen waarschijnlijk weer duurder worden dan hun iPhone 16-tegenhangers. De belangrijkste oorzaak hiervoor lijkt de invoerheffing te zijn die door Trump is ingevoerd.

Heb jij problemen met de verbinding van CarPlay? Dit is de oorzaak

apple carplay gm stopt

Heb jij regelmatig problemen met de verbinding van CarPlay? In dat geval heeft recent onderzoek daar mogelijk de oorzaak van gevonden. Axios heeft onderzoek gedaan naar plekken, waar veel gebruikers verbindingsproblemen ervaren met CarPlay. Uit dit onderzoek zijn interessante bevindingen gekomen.

Deze functie maakt de Apple Watch Series 10 nóg beter dan de Apple Watch Ultra 2

series 10 ultra

De Apple Watch Series 10 evenaarde de Apple Watch Ultra 2 op veel fronten, maar ook weer niet op alle. Zo is de Ultra 2 dankzij de betere waterbestendigheid nog altijd veel beter geschikt voor extreme watersporten. En ook de batterijduur van de Ultra 2 is heel wat beter. Toch heeft de Apple Watch Series 10 ook een functie die op de Ultra 2 ontbreekt.

Apple Watch Series 11 komt volgende maand (met deze nieuwe functies)

Apple Watch Ultra

Vorig jaar heeft Apple de smartwatch een leuke update gegeven. Toen kreeg de Apple Watch Series 10 namelijk een scherm dat een stuk groter was dan dat van de vorige versies. Dit jaar komen er waarschijnlijk een drietal nieuwe functies die ook echt de moeite waard zijn, waaronder een gloednieuwe gezondheidsfeature.

Deze 4 handige batterijfuncties komen volgende maand naar je iPhone 

iphone lege accu

Apple brengt met iOS 26 veel nieuwe functies naar je iPhone. Veel van de nieuwe features zijn gericht op het verbeteren van de batterijduur. Dat is opvallend, in eerdere softwareversies heeft Apple weinig batterijfuncties aan de iPhone toegevoegd. Met iOS 26 komt daar verandering in, want je krijgt er dan veel meer opties bij.

Dit zijn álle veranderingen van de iPhone 17 (Air) en 17 Pro (Max)

iPhone 17 (Air) Pro

De iPhone 17-serie komt er nu echt bijna aan en dat betekent dat er ook heel wat nieuwe functies en features bij komen. Zoals altijd zijn er daarbij best veel verschillen tussen de verschillende modellen. Om je alvast een duidelijk beeld te geven, zetten we alle veranderingen die we tot nog toe weten voor je op een rij.

Deze 7 verbeteringen kun je binnenkort op je AirPods verwachten

airpods verwachten

Apple voegt in iOS 26 een aantal nieuwe functies toe voor de AirPods, waardoor ze nog handiger worden. De nieuwe functies van de AirPods zullen dit najaar beschikbaar komen wanneer Apple iOS 26 en de bijgewerkte AirPods-firmware uitbrengt. We zetten alvast op een rij wat je er dan zoal van kunt verwachten.

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, Apple
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

