Deze 7 functies komen naar de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #32)

De iPhone 17 komt volgende maand en krijgt zeven belangrijke functies! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
iPhone 17 Pro komt volgende maand – en krijgt deze 7 functies
De nieuwe iPhones verschijnen volgende maand! Vooral bij de iPhone 17 Pro (Max) worden grote veranderingen verwacht, want de telefoons krijgen veel nieuwe functies én een aangepast design. Deze zeven functies kun je verwachten bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.
Deze irritante Spotify-feature kun je nu (eindelijk) uitschakelen
Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! Goed nieuws als je regelmatig Spotify gebruikt, want je kunt een overbodige feature eindelijk uitschakelen. Zo doe je dat!
Door deze Waze-functies heb je Google Maps écht niet meer nodig
Waze en Google Maps hebben allebei hun voor- en nadelen. Google heeft zo veel nieuwe Waze-functies toegevoegd dat je Google Maps nu helemaal niet meer nodig hebt. We zetten er een aantal voor je op een rij.
Deze iPhones, iPads en Macs krijgen de grootste Apple-updates van 2025 wél
Apple brengt in 2025 belangrijke updates naar de iPhone, iPad en Mac, maar niet alle toestellen hebben ondersteuning voor de nieuwste softwareversie. Deze apparaten kunnen wél updaten!
iOS 26 heeft 13 handige functies (die je waarschijnlijk hebt gemist)
De vernieuwde vormgeving van iOS 26 krijgt veruit de meeste aandacht, maar er zijn ook handige kleinere functies die je mogelijk hebt gemist. Deze 13 handige functies van iOS 26 ken je waarschijnlijk nog niet.
Op deze datum vindt het iPhone 17-event (waarschijnlijk) plaats
Interne documenten van providers hebben verklapt wanneer het iPhone 17-event plaatsvindt. Benieuwd wanneer Apple de iPhone 17 presenteert? Zet deze avond maar alvast in je agenda!
Er komt in september mogelijk geen iPhone 17 maar een iPhone 26
Apple heeft er onlangs voor gekozen om de nieuwe versie van het iPhone besturingssysteem niet iOS 19 te noemen, maar iOS 26. Er is daarom een kans dat Apple de volgende maand toch geen iPhone 17 op de markt brengt, maar in plaats daarvan een iPhone 26.
→ Slaat Apple de iPhone 17 over?
Het lichtje van je AirPods krijgt binnenkort een nieuwe kleur
Je AirPods krijgen binnenkort een upgrade! Apple geeft het lichtje in de oplaadcase een nieuwe kleur. Naast groen en oranje komt er nóg een kleur bij. Wij vertellen je wat het nieuwe lichtje betekent.
