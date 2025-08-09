Deze 7 functies komen naar de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #32)

De iPhone 17 komt volgende maand en krijgt zeven belangrijke functies! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

De nieuwe iPhones verschijnen volgende maand! Vooral bij de iPhone 17 Pro (Max) worden grote veranderingen verwacht, want de telefoons krijgen veel nieuwe functies én een aangepast design. Deze zeven functies kun je verwachten bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! Goed nieuws als je regelmatig Spotify gebruikt, want je kunt een overbodige feature eindelijk uitschakelen. Zo doe je dat!

Waze en Google Maps hebben allebei hun voor- en nadelen. Google heeft zo veel nieuwe Waze-functies toegevoegd dat je Google Maps nu helemaal niet meer nodig hebt. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Apple brengt in 2025 belangrijke updates naar de iPhone, iPad en Mac, maar niet alle toestellen hebben ondersteuning voor de nieuwste softwareversie. Deze apparaten kunnen wél updaten!

De vernieuwde vormgeving van iOS 26 krijgt veruit de meeste aandacht, maar er zijn ook handige kleinere functies die je mogelijk hebt gemist. Deze 13 handige functies van iOS 26 ken je waarschijnlijk nog niet.

Interne documenten van providers hebben verklapt wanneer het iPhone 17-event plaatsvindt. Benieuwd wanneer Apple de iPhone 17 presenteert? Zet deze avond maar alvast in je agenda!

Apple heeft er onlangs voor gekozen om de nieuwe versie van het iPhone besturingssysteem niet iOS 19 te noemen, maar iOS 26. Er is daarom een kans dat Apple de volgende maand toch geen iPhone 17 op de markt brengt, maar in plaats daarvan een iPhone 26.

Je AirPods krijgen binnenkort een upgrade! Apple geeft het lichtje in de oplaadcase een nieuwe kleur. Naast groen en oranje komt er nóg een kleur bij. Wij vertellen je wat het nieuwe lichtje betekent.

