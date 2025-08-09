Deze 7 functies komen naar de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #32)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
9 augustus 2025, 14:30
2 min leestijd
Deze 7 functies komen naar de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #32)

De iPhone 17 komt volgende maand en krijgt zeven belangrijke functies! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 17 Pro komt volgende maand – en krijgt deze 7 functies

iphone

De nieuwe iPhones verschijnen volgende maand! Vooral bij de iPhone 17 Pro (Max) worden grote veranderingen verwacht, want de telefoons krijgen veel nieuwe functies én een aangepast design. Deze zeven functies kun je verwachten bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

Dit zijn ze!

Deze irritante Spotify-feature kun je nu (eindelijk) uitschakelen

spotify knop maken uit

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! Goed nieuws als je regelmatig Spotify gebruikt, want je kunt een overbodige feature eindelijk uitschakelen. Zo doe je dat!

Schakel deze functie uit

Door deze Waze-functies heb je Google Maps écht niet meer nodig

waze-functies

Waze en Google Maps hebben allebei hun voor- en nadelen. Google heeft zo veel nieuwe Waze-functies toegevoegd dat je Google Maps nu helemaal niet meer nodig hebt. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Google Maps wordt overbodig

Deze iPhones, iPads en Macs krijgen de grootste Apple-updates van 2025 wél

ios 26 wwdc 2025

Apple brengt in 2025 belangrijke updates naar de iPhone, iPad en Mac, maar niet alle toestellen hebben ondersteuning voor de nieuwste softwareversie. Deze apparaten kunnen wél updaten!

Kan jouw toestel updaten?

iOS 26 heeft 13 handige functies (die je waarschijnlijk hebt gemist)

iOS 26 gemist

De vernieuwde vormgeving van iOS 26 krijgt veruit de meeste aandacht, maar er zijn ook handige kleinere functies die je mogelijk hebt gemist. Deze 13 handige functies van iOS 26 ken je waarschijnlijk nog niet.

Welke functies?

Op deze datum vindt het iPhone 17-event (waarschijnlijk) plaats

Tim Cook

Interne documenten van providers hebben verklapt wanneer het iPhone 17-event plaatsvindt. Benieuwd wanneer Apple de iPhone 17 presenteert? Zet deze avond maar alvast in je agenda!

Dit is wanneer!

Er komt in september mogelijk geen iPhone 17 maar een iPhone 26

iPhone 17 iPhone 26

Apple heeft er onlangs voor gekozen om de nieuwe versie van het iPhone besturingssysteem niet iOS 19 te noemen, maar iOS 26. Er is daarom een kans dat Apple de volgende maand toch geen iPhone 17 op de markt brengt, maar in plaats daarvan een iPhone 26.

Slaat Apple de iPhone 17 over?

Het lichtje van je AirPods krijgt binnenkort een nieuwe kleur

airpods lampje

Je AirPods krijgen binnenkort een upgrade! Apple geeft het lichtje in de oplaadcase een nieuwe kleur. Naast groen en oranje komt er nóg een kleur bij. Wij vertellen je wat het nieuwe lichtje betekent.

Zo zit dat

Meer iPhones-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Apple

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #32 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #32 2025)

Gisteren 16:28

Bij de Lidl scoor je 3 Smart tags voor de prijs van een halve AirTag!

Bij de Lidl scoor je 3 Smart tags voor de prijs van een halve AirTag!

Gisteren 14:30

Wekker op de iPhone wordt helemaal anders: zo ziet dat eruit

Wekker op de iPhone wordt helemaal anders: zo ziet dat eruit

Gisteren 13:30

Let op: vanaf deze datum staat HBO Max wachtwoord delen niet meer toe

Let op: vanaf deze datum staat HBO Max wachtwoord delen niet meer toe

Gisteren 11:00

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren