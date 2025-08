Zo installeer je iOS 26 nu al op je iPhone (iPhone-nieuws #31)

Met iOS 26 krijgt je iPhone de grootste update sinds jaren. En wij laten zien hoe je de nieuwe functies nu al kunt uitproberen! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Waar de eerste testversies zijn bedoeld voor ontwikkelaars, geldt dat niet voor de publieke bèta van iOS 26. Na de eerste bèta’s heeft Apple de meeste softwarefouten verholpen, waardoor de nieuwe versie van het besturingssysteem nu door alle gebruikers getest kan worden. Zo kun je nu al aan de slag met alle nieuwe functies, maanden vóór de definitieve release van iOS 26 op de iPhone.

→ Zo installeer je nu al iOS 26

Apple heeft het afgelopen jaar meerdere aanpassingen doorgevoerd, die in de meeste gevallen het gevolg van Europese wetgeving waren. Nu heeft Apple nog meer aanpassingen aangekondigd, want er komen meer leeftijdsrestricties in de webwinkel.

→ Dit gaat er allemaal veranderen

Yes! Je hebt eindelijk een gloednieuwe iPhone in handen. Niets zo fijn als een fris toestel met een betere camera en een batterij die wél de hele dag meegaat. Maar voordat je begint met het overzetten van je belangrijke data, is het goed om even stil te staan welke gegevens er allemaal overgezet worden, en welke niet.



→ Zo zet je alles goed over

De volgende iPhone is nog niet officieel aangekondigd, maar op nieuwe foto’s is een Apple-medewerker mét iPhone 17 Pro op straat gezien. Het is onzeker of het daadwerkelijk om een medewerker van het bedrijf gaat, maar daar lijkt het wel op. Zo ziet de iPhone 17 Pro eruit!



→ Dit is de iPhone 17 Pro!

Apple brengt de reguliere iPhones en de Pro-modellen traditiegetrouw uit in verschillende kleuren. Bij de iPhone 17-serie is dat opnieuw het geval, waardoor we bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max) verschillende kleuren zien. De compleet nieuwe iPhone 17 Air krijgt volgens geruchten eveneens een ander ontwerp dan de reguliere uitvoering. Dit zijn alle kleuren van de iPhone 17!

→ Welke kleur vind jij de mooiste?

De volgende iPhone komt eraan, want de iPhone 17 verschijnt al over enkele weken. Lang leek het erop dat Apple de prijzen van de iPhone dit jaar niet zou verhogen. Volgens nieuwe geruchten is dat helaas wél het geval, want Apple is van plan om de iPhone 17 duurder te maken. Maar met hoeveel dan?

→ Zoveel duurder worden de nieuwe iPhones

Met macOS Tahoe (de grote Mac-update die in september 2025 verschijnt) neemt Apple afscheid van een bekende functie: Launchpad. Het app-raster dat doet denken aan het thuisscherm van je iPhone of iPad, verdwijnt volledig uit het besturingssysteem.



→ Maar wat komt ervoor in de plaats?

Er komen dit jaar grote veranderingen naar de iPad met iPadOS 26. In de nieuwe softwareversie introduceert Apple meer functies én een nieuwe interface. Het is voor het eerst in jaren dat Apple het ontwerp van het besturingssysteem aanpast, maar dat is lang niet de belangrijkste verandering.

→ Deze functies komen naar je iPad

