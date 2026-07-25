Zo kun je altijd gratis YouTube kijken zonder reclame (iPhone-nieuws #30)

Wij laten zien hoe je gratis kunt youtuben zonder irritante advertenties! Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

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Youtuben is leuk, maar de hele tijd naar reclame te moeten kijken is een stuk minder. Gelukkig is er nu een simpele manier om video’s op YouTube te kijken zonder steeds gestoord te worden door advertenties. En het mooie is, je hebt er geen YouTube Premium voor nodig!

→ Zo werkt het!

Is je iPhone niet meer zo snel als vroeger? Dan komt iOS 27 je als geroepen. Apple heeft niet alleen nieuwe functies toegevoegd, maar ook flink onder de motorkap gesleuteld. Daardoor wordt vrijwel iedere iPhone weer een stuk sneller.

→ Maar hoe doet iOS 27 dat?

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Toen Apple Sports vorig jaar in Nederland verscheen, ontbrak er een belangrijke competitie. De Eredivisie was namelijk niet beschikbaar in de app. Dat was een flinke tegenvaller voor Nederlandse voetbalfans. Daar komt met versie 4.2 van Apple Sports verandering in.

→ Dit is er te zien in de Apple Sports-app

Zit je net in de trein en ben je van plan om je favoriete serie te kijken, hoor je opeens het bekende geluidje door je AirPods galmen. Oh nee! Ze zijn leeg! Ontzettend vervelend, maar er is een functie die je helpt zodat dit niet meer zo snel kan gebeuren.

→ Zo zet je deze functie aan!

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Een moderne televisie ondersteunt doorgaans HDR (High Dynamic Range) of Dolby Vision voor een bredere kleurweergave. De Apple TV stelt het beeld vaak standaard daarop in. Dat klinkt logisch, maar het kan juist een minder mooi beeld geven.

→ Deze functie moet je dus niet aanzetten!

Apps openen traag, menu’s voelen stroperig aan en het bladeren door de interface duurt nét iets langer dan je zou willen. Gelukkig zit er een verborgen menu in Google TV waarmee je het apparaat een stuk sneller kunt laten aanvoelen.

→ Hier vind je de instelling!

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Met iPadOS 26 introduceerde Apple een nieuw systeem waarbij apps in losse vensters kunnen worden geopend en verplaatst. En dat werkt goed wanneer je een grote iPad Pro met een Magic Keyboard hebt. Maar niet altijd…

→ Dit probleem zit nog steeds in iPadOS 27

Voor veel gebruikers met een iPhone is Apple Kaarten dé manier om een bestemming te bereiken. Apple Kaarten beschikt over veel handige functies, die je vermoedelijk nog niet allemaal kent.

→ Hier vind je de verborgen knop!

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