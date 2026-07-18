Deze nieuwe WhatsApp-functie komt naar ál je berichten (iPhone-nieuws #29)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
18 juli 2026, 16:49
2 min leestijd
Deze nieuwe WhatsApp-functie komt naar ál je berichten (iPhone-nieuws #29)

WhatsApp introduceert een nieuwe functie, die naar ál je berichten komt. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

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WhatsApp voegt een nieuwe functie toe aan ál je berichten: zo werkt die

whatsapp herinneringen functie

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie van de berichtendienst worden je berichten uitgebreid met een opvallende functie. Berichten verschijnen voortaan op een andere manier in privé- en groepsgesprekken.

Dit verandert er!

Je AirPods worden veel beter (met deze langverwachte functie)

AirPods 2026

Je AirPods krijgen eindelijk een functie waar veel gebruikers al jaren op wachten. Straks bepaal je zelf hoe je muziek klinkt. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Hier lees je alles over de nieuwe feature!

AirPods worden veel beter

Je kunt iOS 27 beter (nog) niet installeren op je iPhone – om deze nadelen

iOS 27 installeren

Wil jij alle nieuwe functies van iOS 27 als eerste testen? Dan is de publieke testversie van iOS 27 de manier om de grootste update van 2026 nu al te installeren op je iPhone. Toch kun je dat beter niet doen.

iOS 27 (niet) installeren

Let op: om deze reden moet je onbekende nummers nóóit terugbellen

oplichting iphone

Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers? Let dan goed op, want je kunt beter niet terugbellen na een oproep van een onbekend nummer. Pas op voor deze gevaren!

Bel nooit zomaar terug

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Apple Kaarten werkt straks veel beter in CarPlay (door deze grote verbetering)

apple carplay 1

Er komt een grote update aan voor CarPlay! Apple heeft iOS 27 aangekondigd en die softwareversie brengt belangrijke veranderingen naar CarPlay. Door die veranderingen werkt Apple Kaarten straks veel beter.

Apple Kaarten krijgt upgrade

iPhone 18 Pro Max wordt veel duurder om te maken – en dat is slecht nieuws

batterij 18 pro max

De productiekosten van de volgende iPhones stijgen flink. Dat betekent jammer genoeg ook dat de iPhone 18 Pro Max flink duurder gaat worden. Deze onderdelen worden naar verluidt veel duurder!

iPhone wordt nóg duurder

Met deze truc gaat de accu van je Apple Watch véél langer mee

Apple Watch functie

Draag jij je Apple Watch vrijwel iedere dag, bijvoorbeeld om je trainingen bij te houden? Het is in dat geval belangrijk dat de accu van je Apple Watch het lang genoeg volhoudt. Met deze truc gaat je Apple Watch veel langer mee.

Welke truc?

Waze heeft per direct 5 nieuwe functies (die héél goed van pas komen)

waze kiezen

Ben je regelmatig onderweg en gebruik je Waze om je bestemming te bereiken? Dan is het tijd om te updaten, want Waze heeft er per direct een aantal nieuwe functies bij! Deze features kun je nu gebruiken in Waze.

Update voor Waze!

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