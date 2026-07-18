Deze nieuwe WhatsApp-functie komt naar ál je berichten (iPhone-nieuws #29)

WhatsApp introduceert een nieuwe functie, die naar ál je berichten komt. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

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Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie van de berichtendienst worden je berichten uitgebreid met een opvallende functie. Berichten verschijnen voortaan op een andere manier in privé- en groepsgesprekken.

→ Dit verandert er!

Je AirPods krijgen eindelijk een functie waar veel gebruikers al jaren op wachten. Straks bepaal je zelf hoe je muziek klinkt. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Hier lees je alles over de nieuwe feature!

→ AirPods worden veel beter

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Wil jij alle nieuwe functies van iOS 27 als eerste testen? Dan is de publieke testversie van iOS 27 de manier om de grootste update van 2026 nu al te installeren op je iPhone. Toch kun je dat beter niet doen.

→ iOS 27 (niet) installeren

Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers? Let dan goed op, want je kunt beter niet terugbellen na een oproep van een onbekend nummer. Pas op voor deze gevaren!

→ Bel nooit zomaar terug

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Er komt een grote update aan voor CarPlay! Apple heeft iOS 27 aangekondigd en die softwareversie brengt belangrijke veranderingen naar CarPlay. Door die veranderingen werkt Apple Kaarten straks veel beter.

→ Apple Kaarten krijgt upgrade

De productiekosten van de volgende iPhones stijgen flink. Dat betekent jammer genoeg ook dat de iPhone 18 Pro Max flink duurder gaat worden. Deze onderdelen worden naar verluidt veel duurder!

→ iPhone wordt nóg duurder

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Draag jij je Apple Watch vrijwel iedere dag, bijvoorbeeld om je trainingen bij te houden? Het is in dat geval belangrijk dat de accu van je Apple Watch het lang genoeg volhoudt. Met deze truc gaat je Apple Watch veel langer mee.

→ Welke truc?

Ben je regelmatig onderweg en gebruik je Waze om je bestemming te bereiken? Dan is het tijd om te updaten, want Waze heeft er per direct een aantal nieuwe functies bij! Deze features kun je nu gebruiken in Waze.

→ Update voor Waze!

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