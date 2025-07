Dit worden de kleuren van de iPhone 17 (iPhone-nieuws #29)

De kleuren van alle volgende iPhones zijn bekend! Maar wat zijn ze? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

De iPhone 17-serie verschijnt in september 2025, maar dankzij meerdere geruchten is nu al bekend in welke (nieuwe) kleuren de toestellen beschikbaar komen. Er zijn in totaal vijftien kleuropties, verdeeld over de standaard iPhone 17, de extra dunne iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

→ En dit worden de kleuren

We hebben dit jaar al meerdere nieuwe producten van Apple gezien. De iPhone 16e, iPad 2025, iPad Air 2025 en de MacBook Air 2025 verschenen in de eerste helft van het jaar. Dat is pas het begin, want Apple heeft in het najaar nog veel meer toestellen op de planning staan.

→ Maar dit product komt niet dit jaar

CarPlay is de handigste manier om je iPhone in de auto te gebruiken. Meestal heb je echter een kabeltje nodig om je iPhone met je autoradio te verbinden. Met dongles van onder meer CarlinKit maak je je CarPlay zelfs draadloos! Wij hebben de beste al voor je uitgezocht!

→ Zo maak je CarPlay draadloos

Veel mensen gebruiken al jaren hetzelfde wachtwoord. Dat voelt vertrouwd en makkelijk, maar het is ook riskant. Wij hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat het slim is om je wachtwoord regelmatig te veranderen. Dat weet iedereen. Maar hoe je snel kunt checken of jouw gegevens nog veilig zijn is vaak wat lastiger.

→ Checken is zo gepiept!

Het kan behoorlijk vervelend zijn als je iPhone regelmatig blijft hangen of opeens herstart. Gelukkig zijn er een aantal stappen die je dan kunt proberen. Wij geven je vier van de belangrijkste oorzaken voor problemen en de bijbehorende oplossingen.

→ Vastlopende iPhone? Los het op!

Apple heeft een tijdje geleden iOS 26 gepresenteerd. Apple maakt dit jaar in één keer de stap van iOS 18 naar iOS 26. Deze aangepaste nummering verwijst naar 2026, het jaar waarin de software voornamelijk gebruikt wordt. De release is gelukkig al veel eerder, want Apple brengt iOS 26 over een aantal maanden uit.

→ Maar wanneer komt iOS 26 precies?

Apple heeft naar verluidt grote plannen voor de volgende iPhones, want het ontwerp van de toestellen wordt aangepast. Zowel bij de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max zien we grote veranderingen in het design. Dat is niet alles, want Apple neemt afscheid van de titanium behuizing bij de iPhone 17 Pro (Max). Maar volgens geruchten komt er er dit jaar tóch een titanium iPhone.

→ Deze iPhone krijgt een titanium behuizing

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Apple de HomePod mini uitbracht. De kleine speaker verscheen in 2020 in de Verenigde Staten, pas twee jaar later was de HomePod mini ook verkrijgbaar in Nederland en België. Maar de HomePod mini krijgt dit jaar eindelijk een opvolger

→ Dit wordt de HomePod mini 2!

