Doe je iPhone níét op de kop in je broekzak (iPhone-nieuws #28)

Er zijn redenen om je iPhone níét op de kop in je broekzak te stoppen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Als je rechtshandig bent en je iPhone in je rechterbroekzak draagt, dan voelt het vrij logisch aan om hem ondersteboven in je broekzak te steken. Je houdt hem met je rechterhand vast, en zodra je hem wegstopt, draai je hem natuurlijk. Toch zijn er best wat redenen om je iPhone níét te draaien voordat je hem in je broekzak stopt.

Niet iedereen zal het ermee eens zijn dat Google Maps beter is dan Waze wanneer het gaat om van A naar B te navigeren. Wij hebben echter 6 overtuigende argumenten gevonden waarom het volgens ons een beter idee is om voor Google Maps te kiezen dan voor Waze. We zetten ze voor je op een rij.

Een van de populairste toepassingen van de AirTag is het gebruik als bagagetracker. Luchtvaartmaatschappijen raken dagelijks bagage kwijt en dankzij de AirTag heb je een eenvoudige manier om je koffers toch snel weer terug te vinden. Sinds kort heeft Apple deze toepassing nog beter gemaakt met een nieuwe functie.

Veel gebruikers krijgen regelmatig spamberichten binnen op hun iPhone. Voor deze berichten moet je goed oppassen, want ze zijn vaak bedoeld om geld of gegevens te stelen. Apple introduceert daar een handige functie voor, die voorgoed een einde maakt aan al die ongewenste berichten op je iPhone.

De release van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komt komt nu echt snel dichterbij! Dankzij verschillende geruchten is er inmiddels veel duidelijk over de volgende generatie van de iPhone. Het is de verwachting dat zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max een nieuw ontwerp krijgt.

De AirPods Pro 2 werden in 2022 gelanceerd, en kregen in 2023 een update met USB‑C. Het zijn ontzettend goede oordopjes die alleen maar beter worden. Maar waarom eigenlijk? Dat komt vooral omdat Apple de oordopjes steeds nieuwe functies blijft geven. Maar er zijn meer goede redenen om in 2025 de AirPods Pro 2 te kopen.

Apple heeft dit jaar al verschillende toestellen uitgebracht, waaronder de iPhone 16e, iPad 2025, iPad Air 2025, Mac Studio 2025 en de MacBook Air 2025. Dat is al een behoorlijke lijst, maar Apple is nog lang niet klaar. Het is de verwachting dat Apple in 2025 nog meer dan zeventien nieuwe producten op de markt brengt.

Nieuwe ontdekkingen in de bètacode van iOS 26 wijzen erop dat Apple een tweetal nieuwe functies voor de app Kaarten in petto heeft. Steve Moser, hoofdredacteur van MacRumors, heeft onlangs een beschrijving van de nieuwe functies gedeeld op X. Geen van beide functies zijn al eerder door Apple aangekondigd.

