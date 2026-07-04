Deze 3 compleet nieuwe Apple-producten verschijnen nog dit jaar (iPhone-nieuws #27)

Sven Lamers
Sven Lamers
4 juli 2026, 16:00
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Deze 3 compleet nieuwe Apple-producten verschijnen nog dit jaar (iPhone-nieuws #27)

Er komen dit jaar nog drie compleet nieuwe Apple-producten uit. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

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Apple brengt dit najaar 3 compleet nieuwe producten uit: dit zijn ze

Apple Store

Apple lijkt een druk najaar voor de boeg te hebben. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan drie compleet nieuwe producten die we nog niet eerder hebben gezien. Het gaat om een MacBook Ultra, een HomePad en de eerste vouwbare iPhone.

Dit zijn de nieuwe producten

Belangrijkste CarPlay-functie werkt in iOS 27 nóg beter (door deze upgrade)

CarPlay

Goed nieuws als je regelmatig CarPlay gebruikt, want navigeren wordt in iOS 27 een stuk beter. Je iPhone gebruikt straks meer sensoren om je locatie nauwkeuriger te bepalen, ook als je even slecht bereik hebt. Daardoor blijft je positie in Apple Kaarten, Google Maps en Waze veel betrouwbaarder zichtbaar.

CarPlay wordt nauwkeuriger

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Einde Amerikaanse GPS: dit Europese alternatief wordt nu véél meer gebruikt

Galileo

Navigeren gaat al lang niet meer alleen via het Amerikaanse GPS. Moderne smartphones gebruiken meerdere satellietnetwerken tegelijk, waaronder het Europese Galileo. Dat systeem wordt inmiddels door ruim vijf miljard apparaten gebruikt en zorgt vooral in drukke steden voor een nauwkeurigere locatiebepaling.

Zo werkt Galileo

iPhone 17 opnieuw goedkoper: is dit het moment voor een upgrade?

iPhone 17 met doos

Wil je een nieuwe iPhone kopen? Dan is de iPhone 17 op dit moment extra interessant, want het toestel is opnieuw in prijs gedaald. Je krijgt onder meer een 6,3-inch display met 120 Hz, een always-on-scherm, de snelle A19-chip en 256 GB opslagruimte.

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3 features van Google Maps die je moet kennen (vóór je vertrek)

Google Maps

Ga je binnenkort met de auto op pad? Dan heeft Google Maps een paar handige functies die je vooraf moet kennen. Je kunt een vertrekherinnering instellen, parkeerplekken bij je bestemming bekijken en je parkeerplek opslaan zodra je bent aangekomen.

Probeer deze functies

WhatsApp gebruikersnamen zijn nú beschikbaar – wees er snel bij

WhatsApp gebruikersnaam invoeren

WhatsApp heeft gebruikersnamen geïntroduceerd en dat is goed nieuws voor je privacy. Je hoeft straks niet altijd meer je telefoonnummer te delen om een gesprek te beginnen. Wel moet je jouw gewenste gebruikersnaam zelf reserveren – en daar kun je beter snel bij zijn.

Stel je gebruikersnaam in

Deze iPads moet je in 2026 níét meer kopen

oude iPads

Ben je van plan om in 2026 een iPad te kopen? Let dan goed op welk model je kiest, want een aantal oudere iPads krijgt geen update meer naar iPadOS 27. Onder meer de iPad 2020, iPad Air 2019, iPad mini 2019 en iPad Pro 2018 kun je daarom beter laten liggen.

Deze modellen moet je vermijden

Netflix maakt wachtwoord delen nóg moeilijker, maar zo omzeil je het

Netflix

Netflix maakt het opnieuw lastiger om een account buiten je huishouden te delen. De streamingdienst vraagt gebruikers nu om aan ieder profiel een uniek e-mailadres te koppelen. Wachtwoord delen wordt daardoor niet onmogelijk, maar wel weer een stukje omslachtiger.

Dit is de nieuwe maatregel

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