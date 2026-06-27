Apple maakt 12 toestellen plotseling véél duurder (iPhone-nieuws #26)

Apple heeft twaalf producten veel duurder gemaakt en heeft nog meer functies toegevoegd aan iOS 27. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd! Je bent daardoor per direct (veel) meer kwijt voor je volgende Apple-apparaat als je deze bij het bedrijf zelf aanschaft. Dit zijn de nieuwe duurdere prijzen bij Apple!

→ Flinke prijsverhogingen bij Apple!

De zomer is aangebroken! Opgelet als je iPhone te warm is, want dat kan blijvende schade aan het toestel veroorzaken. Met deze vijf tips voorkom je dat en blijft je iPhone veilig voor de extreme temperaturen!

→ Zo blijft je iPhone veilig

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Ben je regelmatig onderweg met de auto en gebruik je Waze? Dan hebben we goed nieuws, want Waze wordt weer wat beter. Er is een langverwachte functie van Google Maps die nu eindelijk wordt overgenomen door Waze.

→ Waze wordt beter!

Heb je een wat oudere Apple Watch om je pols? Dan is er slecht nieuws. Waarschijnlijk krijgt je smartwatch dan geen update naar watchOS 27. Apple legt nu uit waarom dit jaar zoveel Apple Watches ondersteuning verliezen voor de update!

→ Dit is waarom

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De Apple TV 4K is alweer een tijdje niet vernieuwd, maar daar lijkt dit najaar verandering in te komen. Volgens geruchten is Apple druk bezig met een nieuwe versie van het kastje. Die krijgt naar verluidt drie handige upgrades.

→ Apple TV wordt veel beter

Apple heeft de tweede bètaversie van iOS 27 uitgebracht en daar zitten maar liefst 14 nieuwe functies in. We zetten de 14 nieuwste functies alvast voor je op een rij.

→ Welke nieuwe functies?

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Met iOS 27 en iPadOS 27 komen er veel nieuwe functies aan, die ook met een grote verandering komen. Er komt een eind aan een traditie die al sinds iOS 5 in 2011 bestaat op de iPhone en iPad – dit is wat er na bijna 15 jaar gaat verdwijnen.

→ Einde traditie

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar en krijgen volgens geruchten een grote upgrade. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Voor deze verbeteringen wil je wachten op de nieuwe Pro-modellen!

→ Alles over de iPhone 18 Pro (Max)

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