Apple maakt 12 toestellen plotseling véél duurder (iPhone-nieuws #26)

Apple heeft twaalf producten veel duurder gemaakt en heeft nog meer functies toegevoegd aan iOS 27. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
Lees verder na de advertentie.
Slagveld bij Apple: deze 12 apparaten zijn per direct véél duurder
Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd! Je bent daardoor per direct (veel) meer kwijt voor je volgende Apple-apparaat als je deze bij het bedrijf zelf aanschaft. Dit zijn de nieuwe duurdere prijzen bij Apple!
→ Flinke prijsverhogingen bij Apple!
iPhone (véél) te warm? Op deze 5 manieren voorkom je schade
De zomer is aangebroken! Opgelet als je iPhone te warm is, want dat kan blijvende schade aan het toestel veroorzaken. Met deze vijf tips voorkom je dat en blijft je iPhone veilig voor de extreme temperaturen!
Waze neemt deze handige functie van Google Maps over (en dat werd tijd)
Ben je regelmatig onderweg met de auto en gebruik je Waze? Dan hebben we goed nieuws, want Waze wordt weer wat beter. Er is een langverwachte functie van Google Maps die nu eindelijk wordt overgenomen door Waze.
Apple legt uit waarom al deze Apple Watches géén updates meer krijgen
Heb je een wat oudere Apple Watch om je pols? Dan is er slecht nieuws. Waarschijnlijk krijgt je smartwatch dan geen update naar watchOS 27. Apple legt nu uit waarom dit jaar zoveel Apple Watches ondersteuning verliezen voor de update!
Lees verder na de advertentie.
Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze
De Apple TV 4K is alweer een tijdje niet vernieuwd, maar daar lijkt dit najaar verandering in te komen. Volgens geruchten is Apple druk bezig met een nieuwe versie van het kastje. Die krijgt naar verluidt drie handige upgrades.
Apple voegt nóg 14 functies toe aan iOS 27: dit zijn ze allemaal
Apple heeft de tweede bètaversie van iOS 27 uitgebracht en daar zitten maar liefst 14 nieuwe functies in. We zetten de 14 nieuwste functies alvast voor je op een rij.
Apple breekt na 15 jaar met deze traditie (op de iPhone én iPad)
Met iOS 27 en iPadOS 27 komen er veel nieuwe functies aan, die ook met een grote verandering komen. Er komt een eind aan een traditie die al sinds iOS 5 in 2011 bestaat op de iPhone en iPad – dit is wat er na bijna 15 jaar gaat verdwijnen.
iPhone 18 Pro (Max) krijgt grote upgrade: voor deze 5 verbeteringen wil je wachten
De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar en krijgen volgens geruchten een grote upgrade. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Voor deze verbeteringen wil je wachten op de nieuwe Pro-modellen!
→ Alles over de iPhone 18 Pro (Max)
Meer iPhone-nieuws
- Apple maakt 12 toestellen plotseling véél duurder (iPhone-nieuws #26) (27 jun)
- Review: deze compacte powerbank van Buddi neem je overal mee naar toe (27 jun)
- Apple CarPlay draadloos: dit zijn de beste dongles (27 jun)
- iPhone 17 breekt een 15 jaar oud record (en dat is goed nieuws voor jou) (26 jun)
- WK 2026 voorspellen met ChatGPT: deze fout moet je absoluut níét maken (26 jun)
- Apple TV 4K is ineens veel duurder: zo krijg je tóch de oude prijs (26 jun)
- iPhone 18 Pro (Max) krijgt grote upgrade: voor deze 5 verbeteringen wil je wachten (26 jun)
- WK 2026 tijden: zo laat speelt Nederland (én zo kijk je gratis) (25 jun)
- watchOS 27 komt met een handige feature – en die ga je veel gebruiken (25 jun)
- Refurbished AirPods 4 review: goedkoper dan nieuw, maar net zo goed? (25 jun)