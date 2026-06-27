iPhone 17 Pro: nú scherp geprijsd i.c.m. Unlimited Max

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Apple maakt 12 toestellen plotseling véél duurder (iPhone-nieuws #26)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
27 juni 2026, 16:33
2 min leestijd
Apple maakt 12 toestellen plotseling véél duurder (iPhone-nieuws #26)

Apple heeft twaalf producten veel duurder gemaakt en heeft nog meer functies toegevoegd aan iOS 27. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Slagveld bij Apple: deze 12 apparaten zijn per direct véél duurder

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Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd! Je bent daardoor per direct (veel) meer kwijt voor je volgende Apple-apparaat als je deze bij het bedrijf zelf aanschaft. Dit zijn de nieuwe duurdere prijzen bij Apple!

Flinke prijsverhogingen bij Apple!

iPhone (véél) te warm? Op deze 5 manieren voorkom je schade

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De zomer is aangebroken! Opgelet als je iPhone te warm is, want dat kan blijvende schade aan het toestel veroorzaken. Met deze vijf tips voorkom je dat en blijft je iPhone veilig voor de extreme temperaturen!

Zo blijft je iPhone veilig

Waze neemt deze handige functie van Google Maps over (en dat werd tijd)

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Ben je regelmatig onderweg met de auto en gebruik je Waze? Dan hebben we goed nieuws, want Waze wordt weer wat beter. Er is een langverwachte functie van Google Maps die nu eindelijk wordt overgenomen door Waze.

Waze wordt beter!

Apple legt uit waarom al deze Apple Watches géén updates meer krijgen

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Heb je een wat oudere Apple Watch om je pols? Dan is er slecht nieuws. Waarschijnlijk krijgt je smartwatch dan geen update naar watchOS 27. Apple legt nu uit waarom dit jaar zoveel Apple Watches ondersteuning verliezen voor de update!

Dit is waarom

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Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

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De Apple TV 4K is alweer een tijdje niet vernieuwd, maar daar lijkt dit najaar verandering in te komen. Volgens geruchten is Apple druk bezig met een nieuwe versie van het kastje. Die krijgt naar verluidt drie handige upgrades.

Apple TV wordt veel beter

Apple voegt nóg 14 functies toe aan iOS 27: dit zijn ze allemaal

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Apple heeft de tweede bètaversie van iOS 27 uitgebracht en daar zitten maar liefst 14 nieuwe functies in. We zetten de 14 nieuwste functies alvast voor je op een rij.

Welke nieuwe functies?

Apple breekt na 15 jaar met deze traditie (op de iPhone én iPad)

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Met iOS 27 en iPadOS 27 komen er veel nieuwe functies aan, die ook met een grote verandering komen. Er komt een eind aan een traditie die al sinds iOS 5 in 2011 bestaat op de iPhone en iPad – dit is wat er na bijna 15 jaar gaat verdwijnen.

Einde traditie

iPhone 18 Pro (Max) krijgt grote upgrade: voor deze 5 verbeteringen wil je wachten

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De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar en krijgen volgens geruchten een grote upgrade. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Voor deze verbeteringen wil je wachten op de nieuwe Pro-modellen!

Alles over de iPhone 18 Pro (Max)

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Bronnen afbeeldingen: Daniel Cañibano, apple, 9to5mac
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