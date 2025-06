Dit is waarom jij nóóít CarPlay Ultra krijgt (iPhone-nieuws #26)

Een paar jaar terug kondigde Apple met groot bombarie CarPlay 2.0, nu CarPlay Ultra, aan – inclusief heel wat automerken die mee zouden doen. Juist die automerken gooien nu echter suiker in de tank. Dit is het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

CarPlay Ultra is eindelijk beschikbaar! Apple kondigde CarPlay 2.0 jaren geleden al aan op de WWDC 2022. Het was daarna lang stil, totdat het bedrijf in mei dit jaar CarPlay Ultra presenteerde. De nieuwe generatie van het besturingssysteem neemt vrijwel alle schermen in de wagen over, waardoor CarPlay veel beter wordt geïntegreerd in de auto. Helaas is dat niet bij alle automerken het geval, omdat ze geen CarPlay Ultra ondersteunen.

→ Welke merken dan wel?

Apple werkt al geruime tijd aan een iPhone met een volledig scherm en zou dit over een paar jaar daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen. De slepende irritatie die dan (vermoedelijk door de iPhone 18 Pro) wordt opgelost, gaat over de notch of het Dynamic Island.

→ Wat gaat daarmee gebeuren?

Apple heeft de eerste testversies van iOS 26 uitgebracht! Inmiddels zijn de eerste twee bèta’s verschenen, zodat ontwikkelaars en gebruikers al aan de slag kunnen met de nieuwe functies van iOS 26. Testversies zijn niet bedoeld voor iPhones die dagelijks worden gebruikt, omdat nieuwe functies vaak nog niet naar behoren werken. Wij zetten de grootste problemen van iOS 26 voor je onder elkaar!

→ Dit zijn de problemen

Bij Action vind je verrassend handige gadgets die het warme weer nét wat comfortabeler en leuker maken, en dat voor een zacht prijsje. In dit artikel zetten we een aantal slimme en betaalbare zomerproducten van Action voor je op een rij.

Het warme weer staat voor de deur, en met deze handige gadgets van Action ben jij er dus helemaal klaar voor. Denk bijvoorbeeld aan een bladloze ventilator om lekker koel te blijven of een draagbare barbecue voor een spontane picknick in het park.

→ Ontdek ze allemaal

Sinds iOS 18 vorig jaar is het mogelijk om icoontjes naar eigen inzicht te verplaatsen. Dat wil zeggen: je hebt nog wel te maken met een vast raster waar je de icoontjes op vast zet, maar op welke plek van het raster kun je sindsdien wel zelf bepalen. De meeste mensen gebruiken deze vrijheid om de plekken van de icoontjes aan te passen op de gebruikte achtergrond. Maar er is een goede reden om ze rechtsonder neer te zetten.

→ Dit is waarom

De onthulling van de iPhone 17-serie vindt al over een paar maanden plaats. We verwachten 4 nieuwe camerafuncties op de iPhone 17 Pro (Max) en die zetten we voor je op een rij. Wat dacht je van een nieuwe sensor voor de tele-lens, video’s opnemen met twee lenzen tegelijk, een betere frontcamera en een nieuw camera-eiland? Wij vertellen je wat hier in de praktijk aan hebt.

→ Ontdek ze allemaal

Lange tijd was de verwachting dat de release van de AirTag 2 halverwege 2025 zou zijn, maar nu zijn er aanwijzingen dat het toch later wordt. X-gebruiker Kosutami beweerde in februari dat Apple van plan was om in mei of juni de volgende generatie AirTag te lanceren. Dat kwam grotendeels overeen met het eerdere bericht van Mark Gurman van Bloomberg in november. Maar het einde van juni nadert en er is nog steeds geen nieuwe AirTag. Er is wel een nieuw gerucht over de releasedatum van de AirTag 2.

→ Wanneer komt-ie wel?

Google Maps geeft nu meer informatie over fietsroutes en emissiearme zones in verschillende Europese steden, en helpt met duurzamer vervoer. Dat heeft de zoekreus via een blogpost over de nieuwste update van Maps bekendgemaakt. Zo kunnen fietsers in Barcelona, Brussel, Boedapest, Hamburg, Milaan, Rome, Zürich en Wenen voortaan nog meer handige details over hun route kunnen bekijken. Bovendien zien ze nu verkeersdrukte langs fietspaden, steile hellingen en nog veel meer.

→ Zo gebruik je de functie

Heb je recent naar een nieuwe iPhone of iPad gekeken? In dat geval is je mogelijk al opgevallen dat Apple sinds kort energielabels toont bij alle iPhones en iPads die het bedrijf verkoopt. Helemaal vrijwillig is dat niet, want de Europese Unie heeft dit sinds 20 juni 2025 verplicht. Bij alle smartphones met een schermafmeting van 4- tot 7-inch en tablets met een 7- tot 17,4-inch display zijn de energielabels sinds deze maand verplicht.

→ Dit zijn de scores

Meer iPhone-nieuws