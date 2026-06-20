Deze iPhones, iPads en Macs krijgen géén grote update (iPhone-nieuws #25)

Deze Apple-producten krijgen dit jaar geen update naar iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Helaas: deze iPhones, iPads en Macs krijgen géén grote update in 2026
Op maandag 8 juni 2026 heeft Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar gepresenteerd. Die dag onthulde Apple iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 én watchOS 27. Met de updates komen veel nieuwe functies naar alle Apple-apparaten, maar dat geldt helaas niet voor alle toestellen.
Jammer: watchOS 27 verwijdert deze app van je Apple Watch
De Apple Watch krijgt in september weer een update, maar niet alles blijft zoals het was. Apple heeft met de komst van watchOS 27 namelijk een opvallende keuze gemaakt. In de nieuwe testversie van het besturingssysteem voor de Apple Watch zien we dat er één app ineens is verdwenen.
iOS 26 vs iOS 27: deze 3 iPhone-functies krijgen een grote update
Apple heeft de belangrijkste softwareversies van 2026 gepresenteerd! Op de jaarlijkse WWDC zijn grote updates zoals iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 aangekondigd. Met iOS 27 komen er weer veel nieuwe functies naar je iPhone, waarin een aantal functies veel beter werkt dan nu in iOS 26 het geval is.
WhatsApp komt met handige functie (maar die heeft óók een nadeel)
Er komt weer een update voor WhatsApp aan! De berichtendienst brengt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies worden toegevoegd aan de applicatie. Die features worden eerst geïntroduceerd in de testversie van WhatsApp. Daar is nu een opvallende nieuwe functie met een groot nadeel opgedoken.
Ben je klant van Ziggo? Trap dan niet in deze gevaarlijke nepmail
Opgelet als je een abonnement hebt bij Ziggo! Er gaat een gevaarlijke phishingmail rond over de provider, waarmee oplichters gegevens van gebruikers proberen te stelen. In de mail wordt gesteld dat je account een beveiligingsupdate nodig heeft, maar dat is in de praktijk helemaal niet waar.
Deze 5 Apple Watches moet je (absoluut) níét meer kopen in 2026
Apple heeft watchOS 27 aangekondigd, wat de belangrijkste software-update voor de Apple Watch is in 2026. Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch? Dan moet je goed nadenken over je aankoop, want veel Apple Watches hebben in 2026 geen ondersteuning meer voor die nieuwe softwareversie.
Gratis ChatGPT: met deze 3 trucs worden je antwoorden véél beter
ChatGPT helpt onder andere met het schrijven van e-mails en het genereren van afbeeldingen. Gebruik je de gratis versie? Dan kun je een beperkt aantal berichten versturen. Daarna krijg je een minder geavanceerde versie van ChatGPT. Het is daarom belangrijk er het maximale uit te halen. Met deze 3 trucs doe je dat.
iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al een probleem: dit is er aan de hand
Apple presenteert de nieuwe iPhone 18 Pro (Max) pas in september, maar er zijn nu al aanwijzingen dat er dan een typisch probleem gaat zijn. De bekende Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital heeft een bericht gedeeld waaruit blijkt dat nu al duidelijk is wat er waarschijnlijk met de iPhone 18 Pro (Max) aan de hand is.
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