AirDrop verdwijnt mogelijk op Europese iPhones (iPhone-nieuws #23)

Handig hè, dat AirDrop om snel bestanden uit te wisselen tussen je Apple-apparaten. Maar misschien kan dat binnenkort niet meer, als het aan Apple ligt. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een iPhone, iPad, Apple TV of MacBook? Of hebben veel vrienden in je omgeving een Apple-toestel? In dat geval is AirDrop één van de handigste functies voor het delen en ontvangen van bestanden. Met AirDrop kun je foto’s, video’s en bestanden in de hoogste kwaliteit delen én ontvangen, zonder dat je een internetverbinding nodig hebt.

AirDrop is echter alleen beschikbaar op apparaten van Apple, en daar is de Europese Commissie het niet mee eens. Een van de mogelijke oplossingen: AirDrop uitschakelen op Europese iPhones.

Op maandag 9 juni begint de WWDC en onthult Apple het grote herontwerp van iOS 26. In de tussentijd heeft de bekende ontwerper Sebastiaan de With misschien wel de beste preview van de nieuwe Apple-software tot nog toe gepubliceerd. De With is medeoprichter en ontwerper bij Lux, maker van de apps Halide, Kino, Spectre en Orion. In het verleden heeft hij ook ontwerpprojecten uitgevoerd bij Apple.

Geef toe, jij doet het ook. Je hebt ChatGPT gebruikt om allerlei kleine klusjes te klaren op het werk waar je geen zin in had. En je hebt je vast laten omtoveren tot een muppet, een Pixar-personage en een Studio Ghibli-figuur. Eigenlijk zou je er spijt van moeten hebben, en dat heeft meerdere redenen. Sommige liggen wat meer voor de hand, voor andere moet je wat meer in de details duiken. Wat zijn die redenen dan en vooral, wat is het alternatief?

Elke keer als Sony een nieuwe koptelefoon uitbrengt, zijn we toch weer nieuwsgierig wat er is verbeterd. De WH-1000XM4 en de Sony WH-1000XM5 waren eigenlijk al uitstekende koptelefoons waar niet zo heel veel meer aan verbeterd kon worden.

Sony was het daar niet mee eens en daarom komt het bedrijf nu met de WH-1000XM6. Deze gloednieuwe draadloze koptelefoon met noise-canceling heeft een behoorlijke lijst met verbeteringen en nieuwe functies. Maar is dat ook genoeg om het heftig prijskaartje van 449 euro goed te praten?

De WWDC van 2025 gaat op 9 juni van start. En zoals gebruikelijk laat Apple daar de nieuwe versies van het besturingssysteem voor al hun apparaten laten zien. Vorig jaar vielen er geen iPhones af, want alle smartphones met iOS 17 konden overstappen naar iOS 18.

Dit jaar past Apple niet alleen de nummering aan (in plaats van iOS 19 krijgen we waarschijnlijk iOS 26), maar vallen er ook een aantal toestellen af. Wij zetten de iPhones, iPads en Macs voor je onder elkaar die update van Apple níét krijgen.

Apple is van plan om voor de volgende generatie software-updates het nummeringssysteem te wijzigen. In plaats van iOS 19, wat logischerwijs volgt op iOS 18, heet de update iOS 26. Waarschijnlijk gebruikt Apple 26 voor alle platforms (het getal staat voor het komende jaar). Het is in elk geval minder verwarrend dan iOS 19, macOS 16, watchOS 12 en visionOS 3. Maar wat betekent deze verandering voor de iPhone?

Draait jouw iPhone nog niet op de nieuwste softwareversie? In dat geval is het waarschijnlijk tijd om te updaten, want WhatsApp werkt niet meer met een verouderde versie van iOS. Eerder kondigde Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, al aan dat de berichtendienst ondersteuning verliest op iPhones die nog op iOS 15.1 draaien. Dat zou oorspronkelijk op 5 mei gebeuren, maar deze datum werd uitgesteld naar 1 juni.

Het blijkt dat de iPhone 16e in de eerste volledige maand dat die verkrijgbaar was, samen met vier andere iPhones de top 10 van bestverkochte smartphones in Europa heeft gehaald. Dit staat in een bericht van onderzoeksbureau Counterpoint. Volgens dit bericht staat de iPhone 16e in maart 2025 op de negende plaats en dat is goed voor 8 procent van de iPhone-verkopen van Apple en 2 procent van de hele smartphonemarkt.

Om snelle of moeilijke berekeningen op te lossen heb je al lang geen aparte rekenmachine meer nodig. De iPhone beschikt al jaren over de Rekenmachine-app en de iPad is sinds iPadOS 18 voorzien van dezelfde applicatie. Dat is niet het enige Apple-apparaat met een rekenmachine, ook de Apple Watch heeft een speciale Rekenmachine-app. Deze gebruik je waarschijnlijk minder vaak, maar heeft wel een aantal handige functies. Wij zetten twee verborgen features voor je onder elkaar!

