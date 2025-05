Dit verandert allemaal volledig in watchOS 12 (iPhone-nieuws #22)

watchOS 12 wordt helemaal anders en krijgt ook een volledig nieuw design. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week!

Over een aantal weken presenteert Apple de grootste updates van het jaar tijdens de WWDC 2025. Eén van die nieuwe softwareversies is watchOS 12. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komen grote veranderingen naar het besturingssysteem voor de Apple Watch.

→ Dit wordt anders

De WWDC 2025 begint op maandag 9 juni. We weten natuurlijk lang niet alles, maar er zijn vijf dingen waarvan we vrijwel zeker weten dat Apple ze gaat aankondigen. Het zal geen verrassing zijn dat één van die vijf dingen het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone is: iOS 19. Maar weten er dus nog vier.

→ Dit zijn ze

Apple voegt een functie die we tot nog toe verwachtten op de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3 toch niet toe. Afgelopen maart schreven we nog dat Apple een nieuwe functie ontwikkelde voor de nieuwe generatie Apple Watches. Bloomberg meldt nu echter dat het bedrijf met die ontwikkeling is gestopt.

→ Dit is de functie

iPhone-upgrades lijken elk jaar kleiner te worden, waardoor elke recente iPhone er hetzelfde uitziet en hetzelfde aanvoelt. Maar de iPhone 17 Pro die in september verschijnt, heeft een aantal verbeteringen waardoor hij niet lijkt op alle iPhones die eraan voorafgingen en die er ook voor zorgen dat je gelijk wilt upgraden.

→ De 8 redenen

Is de opslagruimte van jouw iPhone bijna vol? In dat geval is het tijd om ruimte op je iPhone vrij te maken. Dat is vaak nodig, voordat je nieuwe apps kunt installeren of meer foto’s en video’s kunt maken. Je doet dat bijvoorbeeld door apps van je iPhone te verwijderen. En daar horen zeker ook een aantal Apple-apps bij.

→ De 7 apps

Het is ondertussen geen nieuws meer dat Apple binnenkort iOS 19 presenteert. We verwachten een compleet nieuwe interface, met meer transparante kaders en nieuwe symbolen bij alle apps. Dat is niet de enige verandering die Apple doorvoert, want er is een app die behoorlijk op de schop gaat in iOS 19.

→ Dit is de app

Verstuur jij dagelijks berichten, foto’s en video’s via WhatsApp? In dat geval is het belangrijk dat jouw gesprekken goed beveiligd zijn. WhatsApp introduceert regelmatig functies, die de beveiliging verbeteren. Deze moet je dan wel zelf inschakelen, omdat de features standaard zijn uitgeschakeld in WhatsApp.

→ De 3 functies

Apple brengt dit jaar opnieuw vier nieuwe iPhones uit in september. Er komen uiteraard weer veel verbeteringen naar de nieuwe iPhones, maar dat gaat helaas ook gepaard met de nodige prijsverhogingen. Er is deze keer zelfs een iPhone 17-model dat waarschijnlijk meer dan 2000 euro gaat kosten.

→ Dit iPhone-model

