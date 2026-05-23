Je moet je iPhone nóóit ’s nachts opladen (iPhone-nieuws #21)

Je iPhone ’s nachts opladen is gevaarlijker dan je denkt. Maar waarom? Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
Lees verder na de advertentie.
Je moet je iPhone nóóit ’s nachts opladen (tenzij je dit doet)
Laad jij je iPhone iedere nacht op? Dan ben je niet de enige, want het is voor veel gebruikers een gewoonte om de iPhone de hele nacht aan de lader te hangen. Deze gewoonte is gevaarlijker dan je denkt. Maar waarom eigenlijk?
→ ’s Nachts opladen? Niet doen
De iPhone 18 Pro komt eraan: voor deze 3 features wil je upgraden
Overweeg je om dit najaar over te stappen naar de iPhone 18 Pro, dan zorgen de volgende drie nieuwe features er waarschijnlijk voor dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen. We zetten ze voor je op een rij.
→ Dit is waarom je een iPhone 18 Pro wilt
Lees verder na de advertentie.
Dit betekent het blauwe stipje op je iPhone (en die is heel belangrijk)
Zie je ineens een blauw stipje bovenaan het scherm van je iPhone verschijnen? Geen nood! Je iPhone is niet kapot en er kijkt ook niet stiekem iemand mee op je toestel. Dat kleine blauwe bolletje heeft juist een handige functie.
De MacBook Neo wordt duurder (maar dat heeft ook een voordeel)
De MacBook Neo gaat wat duurder wordt. Dit komt door het besluit van Apple om de productie drastisch op te voeren. Apple heeft leveranciers gevraagd om capaciteit vrij te maken voor 10 miljoen exemplaren. Maar deze prijsverhoging heeft ook een voordeel.
Deze iPhone laadt het snelst op (van álle smartphones op dit moment)
Uit een nieuwe test van CNET blijkt dat de smartphone die momenteel het snelst oplaadt een iPhone is. Maar welke iPhone is dat dan? En hoe komt het dat hij zo snel kan opladen? Wij vertellen het je!
Ziet jouw Spotify-app er anders uit? Zo haal je het oude logo weer terug
Spotify bestaat twintig jaar en viert dat met een nieuw logo voor de app. Ben je geen liefhebber van het nieuwe ontwerp? Dan hebben we goed nieuws! Het oude icoontje is namelijk vrij eenvoudig weer terug te zetten.
→ Zet het oude icoontje weer terug
Let op: deze gevaarlijke vorm van online oplichting gaat nú veel rond
Zie je op Facebook of Instagram ineens een advertentie met een bizar hoge korting? Dan is het slim om even goed na te denken voordat je klikt. De politie waarschuwt namelijk voor nepwebwinkels die reclame maken met aanbiedingen die te mooi om waar te zijn.
3 instellingen die je móét aanpassen op je smart-tv (voor beter geluid)
Ben je niet tevreden over het geluid van je smart-tv, pas dan eerst deze instellingen aan voordat je meteen naar de winkel rent voor een soundbar.. De kans is namelijk groot dat je smart-tv in staat is om een beter geluid te laten horen dan standaard het geval is.
→ Pas deze instellingen meteen aan
Meer iPhone-nieuws
- Je moet je iPhone nóóit ’s nachts opladen (iPhone-nieuws #21) (23 mei)
- Deze nieuwe privacy-functie op je iPhone moet je inschakelen (zo doe je dat) (23 mei)
- Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro’s (23 mei)
- 3 handige iPhone-tips die je nog niet kent en zeker moet proberen! (22 mei)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #21 2026) (22 mei)
- Liquid Glass in iOS 26 uitzetten: zo is je iPhone weer beter afleesbaar (22 mei)
- Lichtende nachtwolken fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat! (22 mei)
- Dit zijn de beste Apple iPad-aanbiedingen van dit moment (21 mei)
- Apple brengt nog 15+ producten uit in 2026 – dit zijn ze (21 mei)
- 3 iPhone-functies die je móét uitzetten (voor een langere accuduur) (21 mei)