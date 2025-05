iOS 18.5 is er en het eerste Apple-event in 2025 komt eraan (iPhone-nieuws #20)

De iOS 18.5-update is er voor je iPhone en het eerste Apple-event van 2025 komt eraan. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week!

Updaten maar! Er is een nieuwe iOS-versie voor je iPhone verschenen. Er zit niet heel veel nieuws in de update, maar er zijn toch een paar vernieuwingen te vinden. Daarnaast zitten er wel behoorlijk wat bugfixes en probleemoplossingen in de update.

→ Deze functies zitten in de update

Apple komt later dit jaar met de iPhone 17 Air. Dat wordt de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 5,5 mm. Dat is bijna de helft dunner dan een ‘normale’ iPhone. Dit design is misschien wel mooi, maar het heeft ook wat nadelen.

→ Mooi is niet altijd beter

De eerste nieuwe features van iOS 19 zijn aangekondigd! De WWDC is pas in juni, maar Apple heeft nu al een topje van de sluier opgetild. Het zijn vooral toegankelijkheidsfuncties, die voor alle gebruikers van de iPhone handig zijn. Door deze aankondiging hebben we een eerste idee van de veranderingen, die later dit jaar naar de iPhone komen.

→ Dit zijn de nieuwe functies van iOS 19

Tim Cook zei onlangs dat het opvangen van de gevolgen van de invoerheffingen van Trump het bedrijf waarschijnlijk 900 miljoen dollar gaat kosten. Hij ging toen alleen niet in op de vraag of er daardoor een prijsverhoging voor de iPhone 17 aankomt.

→ Wordt de iPhone nóg duurder?

Waarschijnlijk gebruik je Face ID en een pincode om je iPhone te beveiligen. Deze combinatie is al behoorlijk veilig, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wij laten zien hoe, en daarvoor hoef je niets extra’s te installeren.

→ Geef je iPhone een betere beveiliging

CarPlay Ultra is aangekondigd door Apple! De nieuwe generatie van het besturingssysteem geldt als de opvolger van CarPlay en neemt meer functies van de auto over. Eerder werd dit nog CarPlay 2.0 genoemd, maar Apple heeft de naam nu definitief aangepast naar CarPlay Ultra.

→ Nieuwe CarPlay, nieuwe functies

Als je op zoek bent naar een betaalbare iPad kom je al snel uit bij de iPad 2025 en de iPad mini 2024. Vervolgens is het alleen nog de vraag welke van de twee beter bij je past. Om je daarmee te helpen zetten we de belangrijkste verschillen tussen beide toestellen voor je op een rij.

→ iPad mini of niet? Dit zijn de verschillen

Gebruik je ChatGPT regelmatig? In dat geval kun je beter niet te aardig zijn. Veel gebruikers van ChatGPT stellen beleefde opdrachten of vragen, door bijvoorbeeld ‘alsjeblieft’ of ‘dankjewel’ toe te voegen aan de tekst. Dat is vaak goed bedoeld, maar heeft ook een nadeel.

→ Je mag best gemeen zijn tegen ChatGPT

