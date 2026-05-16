Populaire CarPlay-app wordt binnenkort véél slimmer (iPhone-nieuws #20)

Een veelgebruikte applicatie in CarPlay wordt binnenkort veel slimmer. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
Google Maps in CarPlay krijgt opvallende update (en wordt véél beter)
Gebruik je regelmatig navigatiediensten in CarPlay? Dan hebben we goed nieuws, want Google Maps in CarPlay wordt véél beter. Deze verbetering kun je binnenkort verwachten!
Apple brengt 13 (!) belangrijke updates uit – die je direct moet installeren
Het is weer tijd om al je Apple-apparaten te updaten! Apple heeft maar liefst dertien nieuwe softwareversies uitgebracht, die grote beveiligingsproblemen oplossen bij de iPhone, iPad én Mac.
iOS 26.5 is uit – met 5 grote veranderingen voor de iPhone
Apple heeft iOS 26.5 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Het gaat om een relatief grote tussentijdse update, die belangrijk is om zo snel mogelijk te installeren.
watchOS 26.5 is beschikbaar – met deze upgrade voor je Apple Watch
Er is weer een update beschikbaar voor je Apple Watch! Met watchOS 26.5 voert Apple een aantal belangrijke verbeteringen door op de Apple Watch. Dit zijn ze!
iPhone 18 Pro (Max) krijgt vernieuwd scherm (met een belangrijke verbetering)
Op het eerste gezicht verandert er weinig aan de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Toch krijgen de toestellen volgens geruchten een opvallende scherm-upgrade. Dit zijn de voordelen!
Dit symbool kun je beter níét negeren op je iPhone (om deze reden)
Op je iPhone verschijnen regelmatig symbolen, maar één teken kun je beter niet negeren. Als je dat symbool ziet moet je mogelijk actie ondernemen. Om dit teken gaat het!
Deze functie móét je uitschakelen in WhatsApp (om fraude te voorkomen)
Er gaat weer een gevaarlijke vorm van fraude rond op WhatsApp! Op de berichtendienst worden regelmatig spamberichten gedeeld, waarmee criminelen gegevens van slachtoffers proberen te stelen.
Apple Watch Series 12 komt eraan – en krijgt een paar grote veranderingen
De Apple Watch Series 12 laat waarschijnlijk nog een paar maanden op zich wachten, maar de geruchten geven nu al een goed beeld van wat Apple van plan is. En het lijkt erop dat de smartwatch eindelijk weer een flinke upgrade gaat krijgen.
